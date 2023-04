«El odio como método de campaña»

Sin fundamento alguno cortan la ruta para exigir los aportes no reembolsables.

La noble iniciativa del Gobierno de la provincia de Formosa de contribuir con fondos no reembolsables a las distintas líneas de micro-mediano y demás proyectos, en varias líneas de producción de bienes y servicios; hoy pretende ser distorsionado por un grupo de pseudos productores que aprovechando el tiempo político quieren llevar agua a su molino, sin ningún esfuerzo ni responsabilidad.

Estos reclaman acceder a una línea de crédito que en primer lugar, no les corresponde y además pretenden obtener sin la más mínima intención de una contraprestación.

Nuevamente utilizan el corte de ruta como método coercitivo , a lo que no se debe ceder; ya que maniobras de esta naturaleza viene siendo usada por una fracción de la sociedad como un medio para hacer campaña política.

Estos hechos, hacen mucho mal al sistema de convivencia pacífica que abraza el gobierno provincial en sus actos con aquellos a los que verdaderamente les corresponde la asistencia y cuyo efecto se refleja en los cientos de productores que semana a semana llegan con sus variados productos a los distintos puntos de ventas, del interior y de capital, obteniendo una interesante suma de dinero incrementando favorablemente su economía.



Un conocido personaje decía

«Estamos todos locos»



Los productores de acuerdo al grado de importancia son asistidos con soportes técnicos, productos y créditos en la medida necesaria. Pero no puede, ni debe haber respuesta positiva para quienes pretenden utilizar la extorsión como escalón político.

En una oposición cuyo único método de propaganda es la destrucción y el odio.

Juan Ramón Lezcano

Partido Nuevo Encuentro