El posteo de D’Alessandro tras el asesinato de una oficial en Retiro

El ministro de Seguridad en uso de licencia condenó el hecho ocurrido ayer a la mañana y volvió a pedir por las pistolas Taser; también hablaron sobre el crimen de Maribel Zalazar la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El ministro de Seguridad y Justicia en uso de licencia de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, se refirió pasado el mediodía al asesinato de la agente de la Policía de la Ciudad Maribel Zalazar en la estación de Retiro. “Lamento profundamente la muerte de nuestra oficial a manos de un asesino que ya está detenido y que no tiene que salir nunca más. Dos chicos que se quedan sin madre, una familia destruida por esta lacra. No alcanzan las palabras para tanto dolor”, escribió en Twitter.

Tras ello, el funcionario cuestionó: “¿Cuántas tragedias vamos a tener que lamentar por culpa de este capricho ridículo? ¿Hasta dónde va a llegar esta irresponsabilidad de querer cagarles la vida a los porteños porque no votan chorros? ¿Qué van a inventar ahora?”. Seguidamente, ubicó al Gobierno como el destinatario de su queja y volvió a pedir por las pistolas Taser: “Las armas no letales son una herramienta clave para cuidar a la gente, la mayoría de los países del mundo las usan. La mezquindad política no puede ser más importante que la vida de las personas. Mucha fuerza a la familia de Maribel. Estamos a su entera disposición”.

Momentos después se expresó en línea con D’Alessandro la presidenta de Pro y exministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, quien sostuvo: “Acompaño a la familia de la oficial Maribel Zalazar, que falleció en el cumplimiento de su deber. Hoy y siempre, nuestra obligación es cuidar a quienes nos cuidan”.

También se manifestó acerca de lo ocurrido el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien posteó: “Mi más sentido pésame y todo mi apoyo para la familia de la oficial Maribel Zalazar, cobardemente asesinada ayer en Retiro. El delincuente fue detenido en el momento del hecho y espero que la Justicia actúe rápido y con todo el peso de la ley”.

Por su parte, el diputado Ricardo López Murphy amplificó el pedido de D’Alessandro: “En medio de una discusión en Retiro, un hombre forcejeó con la Oficial Zalazar, le quitó su arma y la mató. Con una Taser, pudo haberlo reducido, pero este modelo anti-policía nos sigue costando vidas. Mi abrazo y pésame a la familia Zalazar”.

