El PSG de Messi perdió 2-0 con el Bayern Múnich y se despidió de la Champions League

Lionel Messi, campeón del mundo y autor de 799 goles en su carrera profesional, buscaba hoy con su equipo, Paris Saint-Germain, un resultado con carácter épico ante Bayern Múnich, en Alemania. Pero no pudo ser. El conjunto bávaro se impuso 2-0 (3-0 en el global) y se metió en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa.

Por segundo año consecutivo, PSG quedó afuera en octavos de final y sigue sin poder conseguir su gran anhelo, que es ganar la Champions. El equipo de la capital francesa también quedó eliminado en la Copa de su país en esta temporada y solo sigue en carrera por la corona de la Ligue 1, el certamen de primera división gala.

Messi no tuvo un buen partido y participó poco del juego. A PSG se lo vio muy atado, lento e impreciso, por lo que no tuvo argumentos para sorprender a la defensa alemana. Una acción de Vitinha, en el primer tiempo, y dos cabezazos de Ramos que se fueron muy cerca en el complemento fueron las acciones más peligrosas de la visita.

Bayern Múnich fue más y se quedó con el triunfo gracias a los goles en el segundo tiempo anotados por Choupo-Moting (a los 16) y Gnabry (a los 44).

Los cuartos de final se jugarán en dos semanas distintas. Los partidos de ida de cuartos de final será el 11 y 12 de abril de 2023 y los de vuelta el 18 y 19 del mismo mes.

Cabe remarcar que los cruces quedarán definidos mediante el sorteo que se llevará a cabo el próximo viernes 17 de marzo en la sede de la FIFA ubicada en Nyon, Suiza. Luego, las semifinales con la ida el 9 y 10 de mayo y la vuelta los días 16 y 17, mientras que la final será el 10 de junio.

El partido

Bayern comenzó mejor y jugando más cerca del área visitante. Pero, con el correr de los minutos, PSG se acomodó y logró generar algunas aproximaciones. La más clara fue la que tuvo Vitinha, quien aprovechó una mala salida del arquero Sommer, pero falló en la definición.

En la segunda parte, fue Bayern el que retomó el dominio del partido. Y a los 15 minutos abrió el marcador, tras una mala salida de Verrati, que perdió la pelota en el borde del área. Los alemanes sacaron máximo provecho de la situación y Choupo-Moting definió sin oposición.

Con PSG lanzado con desesperación a buscar el empate, aparecieron los espacios para la contra alemana y en una de esas opciones apareció Gnabry sobre el final del cotejo para poner el 2-0 y sellar la clasificación teutona a los cuartos de final.

El resultado también puede ser determinante para el futuro de Messi, ya que el próximo 30 de junio termina el contrato que firmó en agosto de 2021 con el PSG, luego de su traumática salida del Barcelona.