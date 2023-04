El representante de Ulises Bueno habló tras elanuncio del retiro: «Lo importante es cuidar su vida»

El manager de Ulises Bueno, Ariel Cappozucca, reveló en diálogo con Intrusos el motivo por el que el cantante quiere retirarse de la música.

“Él toma esa decisión de alejarse por su vida, es una decisión que se tomó entre los tres con Flavio. Difícil no fue porque más allá de su manager también soy su amigo”, dijo.

Luego, Ariel agregó: “Él estuvo el fin de semana muy mal, él quiere tener otro tipo de vida, quiere poder acostarse un sábado a la noche o ir al cine como lo hacemos todos”.

“La vida de un artista es subirse un jueves a un colectivo, llegar a una ciudad, estar en un hotel hasta la hora del show y volver, osea te pasas más tiempo arriba de un bondi”, explicó Cappozucca.

El manager de Ulises Bueno aseguró a Intrusos que el retiro del cantante no tiene que ver con las adicciones y los excesos de lo que alguna vez habló.

“¿El retiro de los escenarios tiene que ver con las adicciones?”, le preguntó Maite Peñoñori y Ariel Cappozucca contestó: “No, no tiene absolutamente nada que ver”.

“Es por su día a día. Él quiere vivir otras sensaciones, poder hacer otras cosas”, sentenció sobre la decisión del artista.

