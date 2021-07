El río Paraguay continúa en descenso y niveles se aproximan a bajante histórica

Compartir

El Prefecto principal Eduardo Escalada, jefe de la Prefectura Naval Argentina de Formosa, en comunicación con el Grupo de Medios TVO informó que el río Paraguay está con una significativa bajante, “nos está demostrando que día a día hay una tendencia a la baja; actualmente en puerto local tenemos 1,22 metros y según los informes que estamos recibiendo diariamente, seguirá descendiendo”.

“El río Paraguay nos está demostrando que día a día hay una tendencia a la baja; actualmente en Puerto local tenemos 1,22 metros y según los informes que estamos recibiendo diariamente la tendencia va a seguir bajando y en los próximos días estaremos en los 1 metros, porque en las nacientes no se están generando las precipitaciones que esperamos”, advirtió sobre la situación en la costa de Formosa.

Asimismo, señaló que se podría dar una bajante con volares históricos, “hay que tener en cuenta que el año pasado pasó el -0,50, esos valores estuvieron cerca de lo que se había vivido en el año 1944, y evidentemente si esta tendencia sigue con esa marcada, no se descarta que se repita la experiencia del año pasado”.

Al consultarle si estas condiciones afectan la vía de navegación internacional, aseguró que “no por que las embarcaciones van sobre el canal” y explicó que “como primer medida, tenemos un sistema de comunicación permanente vía radio estación con las terminales que están a bordo de cada embarcación para dar aviso a los navegantes. Se hace un intercambio de los buques hacia la costera y de la costera hacia los buques, ellos nos informan cualquier anomalía que encuentren durante su travesía y nosotros la repetimos en las demás embarcaciones que están por surcar esos lugares”.

“Y como segunda medida, en el caso de que se llegará a producir un acaecimiento de la navegación, existen protocolos y acciones operativas que nosotros tenemos que implementar de manera inmediata, pero como este tipo de navegación va sobre el canal, por el momento no hay mayor inconvenientes de lo que se podría decir una medida extrema de que se frene el tráfico internacional, de ninguna manera”, expresó.

En ese sentido, el Prefecto principal Eduardo Escalada, señaló que “lo que se pone en evidencia y necesita la pericia y experiencia que demuestran día a día los capitanes. El año pasado con la faltante histórica no hubo ningún acaecimiento y seguramente este año si se mantienen esos valores tampoco va haber ningún accidente. Por el momento el tráfico internacional mantiene sus itinerarios normales”.

Por otro lado, al preguntarle sobre las inscripciones para el ingreso a los Institutos de Formación de la Prefectura Naval Argentina para Oficiales o de Suboficiales, informó que “esto está en el marco de la nueva normalidad, los institutos de formación de la Prefectura tuvieron los ingresos suspendidos y los chicos de los distintos puntos del país no pidan dirigirse a los institutos para realizar sus exámenes de ingreso, entonces la institución a partir del 26 de julio hasta el 31 de agosto abrió nuevamente las inscripciones”.

La apertura y cierre de inscripción online es del 20 de julio al 23 de agosto, respectivamente. Para ello deberán rellenar el formulario y presentarlo en cualquier dependencia del país.

En tanto, la fecha límite para la presentación de la documentación en las dependencias es el 31 de agosto, indicó la fuerza.

Por otra parte, señaló que si ya se realizó la inscripción en el 2020, se aprobó el Curso de ingreso virtual y la documentación de inscripción, no debe inscribirse nuevamente.

