“En el trato con la gente percibo un hastío”, dijo Carbajal y auguró un triunfo “contundente”

El ex juez federal Fernando Carbajal, quien competirá en las PASO como precandidato a diputado nacional por el frente “Juntos por una Formosa Libre”, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló de las recorridas que realiza por el interior provincial, donde dialoga con dirigentes y pobladores. “En el trato con la gente percibo un hastío”, aseguró y además auguró un triunfo “contundente” en las primarias que se llevarán adelante el 12 de septiembre.

“La junta como sabemos tiene un procedimiento mixto, hay un tramo que lo hace la junta electoral del frente que es la oficialización de la candidatura y eso se comunica a la justicia electoral que desde ahí asume la responsabilidad de lo que es el proceso electoral en sí mismo para mayor garantía de los ciudadanos de la justicia electoral que hace ese tramo pero ya lista ya está oficializada y es la única dentro del frente”, detalló.

Asimismo contó que se encuentra realizando recorridas por localidades del interior provincial. “Estuve en Colonia Pastoril donde me reuní con los dirigentes tradicionales de acá, estamos empezando la recorrida por la zona norte”, señaló.

Seguidamente se refirió al multitudinario acto que realizó el PJ en el club San Martín para presentar a los precandidatos que competirán en las PASO y que les causó cientos de críticas y malestar de la gente debido al amontonamiento. “La verdad que honestamente prefiero dejar eso en manos de la ciudadanía, la ciudadanía es la que debe ver esto porque es la que ha tenido que padecer durante 18 meses las restricciones, las madres que no han podido llevar sus hijos a la escuela, los chicos de primer y segundo grado que hace dos días conocieron a sus maestros, es la gente la que debe evaluar estas decisiones de juntar cientos de personas sin barbijo en un espacio acotado, no quiero hablar mal de los adversarios políticos, pero sí voy a ser muy crítico con las erróneas políticas sanitarias que han adoptado durante estos 18 meses causando un sufrimiento innecesario al pueblo formoseño pero no quiero hablar de personas, ni ser crítico con estas cuestiones porque me parece que no es el nivel de debate político que me interesa a mí ni a la sociedad, acá lo que tenemos que debatir es cuál es el futuro de Formosa, si los ciudadanos están conformes con este futuro de autoritarismo que restringe los derechos ciudadanos, que impide a los ciudadanos volver a sus hogares, que actúa de manera irracional, acá no hay un gobierno democrático, participativo con un consejo económico social donde el poder judicial sea independiente, este es el debate de este momento, esta es la discusión que tenemos y creo que es la sociedad la que debe evaluar las decisiones políticas adoptadas en el pasado, los actos que se realizan en el presente y la trayectoria de los distintos funcionarios y en base a eso tomar las decisiones”, explicó.

Se refirió además a cómo enfrenta la gente del interior la pandemia y cómo ha padecido las medidas del gobierno. “Los niveles de sufrimiento son parecidos porque si hay algo que tiene la pandemia y la gestión del gobierno durante estos 18 meses, es que castigó parejo a todo el mundo, no hay ningún sector que la haya pasado mejor que el otro, salvo quizás los altos del gobierno que tienen una serie de beneficios que los ciudadanos comunes no tienen, hoy una persona que está enferma, que tiene que salir de su provincia, si no tiene su propio vehículo debe subirse a un remis y pagar 20 o 30 mil pesos para irse porque se niegan a habilitar el servicio de transporte, claramente si los miembros del gobierno tienen un problema de salud lo suben a un avión sanitario y lo llevan a una clínica privada en Buenos Aires, está claro de que todos los sectores están sufriendo”, aseveró.

“En el interior empiezo a percibir que se suma la profundidad de la crisis económica que se está sufriendo porque en una provincia que estuvo 18 meses con actividades congeladas indudablemente que hay una población que está en una situación de extrema vulnerabilidad, si a esto le sumamos unos índices inflacionarios que han pulverizado el valor adquisitivo de salario del empleado público es peor porque la inflación de los últimos meses supera el 50% y la proyección de este año es la misma, los aumentos salariales en el mejor de los casos son de un 30% o 40%, quiere decir que lo real es que los salarios públicos han bajado incluso un 15%, en los municipios del interior el promedio de sueldo de los municipales no llega a los 10 mil pesos por mes y si a esto le sumamos cualquier disminución del salario real, implica dejar de llevar un plato a la casa, sin dudas que en el interior la situación es verdaderamente desesperante y esto es lo que nos transmiten en cada una de las localidades que estamos visitando. De nuestra parte tratamos de dar una luz de esperanza, que la gente comprenda que el problema es el sistema de gobierno, que si en estas elecciones se le pone un parate, un freno, hay un futuro donde se puede vivir mejor”.

Para finalizar, dijo que aún no manejan números referidos a la campaña, pero que en el interior el apoyo se sigue sumando. “Las encuestas siempre son relativas, lo que puedo percibir es un cambio en el humor social, en el trato con la gente uno percibe que hay un hastío, un cansancio absoluto y que los niveles de irracionalidad que tiene el gobierno en sus decisiones sanitarias ha generado cansancio social y hay vocación y vientos de cambio, eso lo percibo claramente por eso creo que va a haber un resultado electoral que va a ser muy contundente, muy sorprendente porque hay un cambio en la conciencia social, la gente está cansada”.

