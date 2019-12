El sector comercial registró gran movimiento de ventas, sobre todo en la jornada del 23

Compartir

Durante la jornada del 23 e incluso del 24 hubo un gran movimiento comercial en la zona céntrica de la ciudad. La mayoría de los comercios en busca de repuntar las ventas, ofreció todo tipo de descuentos para atraer a más clientes. También las jugueterías registraron buenas ventas.

«Un día antes de Navidad siempre se trabaja bien, el 23 siempre es el mejor día del año en cuanto a ventas, después el 24 no tanto porque la gente prepara la comida, se prepara para ir al interior a ver su familia así que no es lo mismo la afluencia de público», contó un comerciante.

«La verdad que esperábamos un poco más de gente pero se trabajó bastante bien el 23, le doy gracias a Dios porque se vendió, la gente guardó plata para venir a comprar y darse un gustito y se movió bastante el centro. La gente siempre compra a última hora así que el 23 es el día elegido, hubo mucho movimiento, en comparación de otros años estuvo flojo pero dentro de todo hay, nosotros trabajamos para el mes en total, no para solo un día pero la Navidad convoca mayor gente así que eso activa más las ventas sobre todo porque la gente lleva regalitos», señaló.

«Lo que me di cuenta este año es que gracias a la gestión del intendente Jofré que nos permite vender en la vereda pudimos sacar los productos discontinuos, viajamos a las fábricas a Buenos Aires, Córdoba, Rosario y trajimos productos de la misma marca que tenemos adentro de los locales pero son productos discontinuos entonces ponemos más barato, es como un outlet y la gente tiene mayor opción», destacó.

Asimismo dijo que la gente «está usando muchísimo la tarjeta, hasta ahora la mayoría de las ventas fueron con tarjeta de crédito. Después de las fiestas vamos a hacer el balance y ver si se superó al mes de octubre donde por el Día de la Madre se vende mucho».

Sobre qué elige más la gente explicó que «tengo cajas con ofertas desde 300 pesos, eso es lo que más se lleva, tengo remeras de algodón a 400 pesos que se vendieron un montón, también shorts de futbol a 350 pesos y se vendió un montón, también un short de baño a 500 pesos, eso es lo que más salió y tenemos en la vereda. Adentro del local lo que se vendió mucho son las crocs que sobre todo llevaron los chicos jóvenes, eso tuvo mucha aceptación, hasta en el boliche llevan porque además son cómodas».

También los locales dedicados a la venta de indumentaria estuvieron repletos de personas. «Desde que abrimos a las 8 de la mañana no paramos más, la gente no dejó de venir sobre todo a la mañana, durante la siesta se para un poco más la cosa porque se quedan a dormir y además por el calor, si bien estamos de corrido a la siesta aprovechamos para descansar y reponer stock pero una vez que baja el sol y desde las 19 horas empieza todo de nuevo, los 23 de diciembre nos solemos quedar hasta las 22 horas porque es el día donde hay mayor movimiento, después el 24 se calma un poco más, quizás salen a comprar algo a última hora pero ya no es lo mismo», dijo la encargada de un local de indumentaria femenina ubicado sobre la calle Saavedra.

«Como la gente cobró el aguinaldo hay movimiento de efectivo, algunos compran varias cosas y llevan mitad efectivo y mitad con tarjeta, no hay que olvidarse que estas compras que se hacen llegan en enero que es un mes muy largo y por ahí la gente trata de cuidarse un poco más, si bien compran tratan de hacer el menor uso posible de la tarjeta», acotó.

De la misma forma Julia, vendedora de una conocida juguetería del centro señaló que «tuvimos muchísima gente, esperábamos este movimiento así que estamos satisfechos, a pesar de la crisis la gente guarda un poco de plata para llevarle regalos a los más chicos. Nosotros tenemos ofertas que van desde los 100 pesos que son libros para colorear, aprovechamos mucho eso y también tuvimos buenas ventas en los juguetes que están de moda como las ‘baby cry’, hay de todo un poco».

«En nuestro local como trabajamos con importantes descuentos en efectivo la gente por ahí trata de comprar así, pero también estamos teniendo muchos clientes que vienen a comprar con tarjeta, hay mucha variedad en las compras, pero por suerte están siendo buenas», valoró.

«La gente siempre se prepara con más ganas para Navidad así que busca llevar un regalito por más chiquito que sea, todos quieren llevar un presente y eso nos está ayudando mucho con el tema de que hacen compras por ahí que son chiquitas pero son muchas. Nosotros también nos adaptamos al bolsillo de la gente y ponemos todo tipo de ofertas y descuentos, se nota que los clientes están más tranquilos, compran sin preocupación y creo que tiene mucho que ver el cambio de gobierno», dijo la encargada de una zapatería.

«Tenemos dos locales en el centro y en los dos estamos registrando mucha gente, en la vereda pusimos lo que está más económico para que la gente vea y se lo pueda llevar, después adentro ya tenemos mayor variedad pero igual sigue siendo accesible, la gente compra primero comida y después algún regalito para sus seres queridos», expresó otro comerciante.