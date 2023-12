El Senador Mayans cargó contra el Presidente: «Está haciendo un golpe de Estado»

El senador del Partido Justicialista (PJ), José Mayans apuntó contra el presidente, Javier Milei, lo acusó de estar llevando a cabo «un golpe de Estado», y lo comparó con el emperador francés Napoleón Bonaparte.

«Nunca vi una cosa así. A los parlamentarios, les dicen siéntense en sus bancas para escuchar el discurso del Presidente, que lo va a ir a dar afuera, los va a insultar un poco a ustedes y no la va a considerar ni siquiera a la vicepresidenta que está ahí adentro».

«No sé quién se cree que es, Napoleón, que se sacó la corona y se la puso a sí mismo», dijo Mayans en declaraciones radiales.

El presidente de la bancada peronista en el Senado sostuvo además que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que emitió el presidente «está viciado de nulidad porque es para usar en casos excepcionales».

A su vez, Mayans criticó la denominada Ley ómnibus que envió Milei al Congreso el miércoles pasado y que será tratada en el parlamento durante el mes de enero.

«Aparte del atropello, que es tan grande, empeora con un proyecto ómnibus pensado por Sturzenegger, el equipo de Macri y Caputo, dicen que no hay plata ¿para quién no hay plata? La recaudación se sigue teniendo», señaló.

Por otra parte, el senador señaló que el mandatario «no entiende nada» del Estado y lo calificó como un «fraude» que está siendo manipulado por el ex presidente Mauricio Macri.

«Este hombre (Javier Milei) no entiende nada del tema del Estado. Es un verdadero fraude. Como los tiburones que huelen sangre, (Mauricio) Macri captó eso, se dio cuenta de que no entiende del tema del Estado y le puso un equipo atrás. El que está manejando el tema es Macri», consideró el legislador formoseño.

En la misma línea, Mayans manifestó: «Pide todos los poderes el señor este hasta 2025, autoprorrogable. Es un golpe de Estado lo que está haciendo Milei».

«Están todos locos estos tipos, está a cargo de un avión, atrás está Macri, Sturzenegger y Caputo y le dicen: ‘Tocá ese botón, probá con aquel botón’ , imaginen cómo estamos los argentinos», dijo el senador.

El legislador formoseño adelantó a su vez que rechazarán el DNU que firmó el presidente y cerró: «Quiero ver cómo funcionan las comisiones en Diputados, quiero ver cómo actúan con respecto a la venta de las empresas del Estado, la entrega de Aerolíneas, la entrega de YPF».

«No sé, después les toca entregar las Malvinas, el Mar Argentino. Hay un grupo de 20 empresarios del club Nunca pierden , que quieren acumular tanta plata que no van a gastar en su perra vida», afirmó.

«Es un desastre esto, no puede terminar bien», enfatizó Mayans.