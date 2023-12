Críticas de la Mesa de Enlace a la medida del BCRA que afecta a los productores de soja

En un comunicado conjunto, las entidades del agro cuestionaron la prórroga hasta el 30 de junio el cobro de una tasa de interés para quienes dispongan de un porcentaje de existencia del cultivo. Es un «claro abuso discriminatorio y una manifiesta arbitrariedad», aseguraron.

La Mesa de Enlace Agropecuaria manifestó este sábado su «profunda preocupación» ante la reciente medida del Banco Cental (BCRA), que prorroga hasta el 30 de junio el cobro de una tasa de interés para los productores de soja que dispongan de un porcentaje de existencia del cultivo.

Las entidades adujeron en un comunicado conjunto que esta disposición «heredada del gobierno anterior se presenta como un claro abuso discriminatorio y una manifiesta arbitrariedad que afecta directamente a los productores y compromete el rumbo hacia la desregulación y la liberación económica que se esperaba».

El comunicado, titulado «Las medidas discriminatorias deben quedar en el pasado», lleva las firmas de las cuatro entidades miembros de la Mesa, a saber: Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Confederación Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA).

En esta línea, hicieron un llamado «urgente» a la «reconsideración» de la medida del BCRA, y solicitaron un «diálogo abierto» entre el sector y las autoridades competentes.

Así hicieron referencia a la Comunicación «A» 7931 de la autoridad monetaria firmada por el gerente de Emisión de Normas, Enrique Martin, y el gerente principal de Emisión y Aplicación de Normas, Darío Stefanelli.

En la misma se estableció que «hasta el 30-6-24, la tasa nominal anual de interés compensatorio de las financiaciones de entidades financieras en pesos -cualquiera sea la forma de instrumentación- a clientes con actividad agrícola inscriptas en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) en carácter de Productor con acopio de su producción de soja, será como mínimo el 120% de la última tasa de Política Monetaria publicada».

Al respecto, la Mesa de Enlace consideró «incomprensible» que no se avance hacia un escenario de mayor flexibilidad y apertura económica, sino que «se perpetúen medidas que castigan injustamente a los productores agropecuarios que -subrayó- lejos están de utilizar sus granos de manera especulativa».

Asimismo, remarcó que «este recargo no sólo impacta en quienes se dedican exclusivamente a la producción de soja, sino que también afecta a los productores mixtos, quienes ven cómo se incrementa la tasa de interés para inversiones ganaderas, por ejemplo».

También planteó que el sector se encuentra «decepcionado» por esta prórroga ya que -adujo- «contradice las expectativas de un ambiente más propicio para el desarrollo de la producción», al tiempo que consideró que «este tipo de medidas refuerzan la sensación de incertidumbre y vulnerabilidad».

Por último, las entidades resaltaron la necesidad de buscar soluciones «que fomenten la inversión, la productividad y el desarrollo sostenible, en lugar de imponer cargas financieras desproporcionadas que perjudican a los productores y a la economía en su conjunto».

La nueva normativa del BCRA «exceptúa» de la tasa a «aquellos casos de clientes cuyo monto total de financiaciones en el sistema financiero, considerando la financiación solicitada (medidas en términos de consolidación mensual), no supere el importe equivalente a 3 millones -en pesos y en moneda extranjera-, y/o que acrediten no tener un acopio de su producción de soja superior al 5% de su capacidad de cosecha anual».