El Tucu López incomodó al aire a Julieta Prandi al hacerle una pregunta sobre dinero

La conductora de “Es por ahí verano” le reclamó a su compañero que le hubiera gustado que le hiciera la consulta en privado.

Una pregunta que generó tensión y miradas incómodas al aire. Una situación distinta se vivió al aire de Es por ahí verano, el ciclo de las mañanas de América que reemplazó al que hacían Guillermo Andino y Soledad Fandiño. Con El Tucu López y Julieta Prandi como presentadores, el periodista Guido Záffora estaba contando una información que involucraba a Susana Giménez. Hasta ahí, todo era risas, y diversión, ya que se trata de una noticia popularmente definida como “de color”.

Por caso, el panelista contó que la diva quiere ir a los Estados Unidos para celebrar su cumpleaños, el próximo 29 de enero y su intención es hacerlo acompañada por Mecha Sarrabayrouse. Sin embargo, cuando ya había comprado los pasajes se enteró que su hija tenía la VISA vencida y que si no hacía el trámite de renovación no podría viajar con ella los próximos días, tal como estaba previsto.

“Te cuento algo”, interrumpió Julieta Prandi, que estaba escuchando atentamente a Guido Záffora. Y relató su propia experiencia con dicho trámite. “Lo difícil que está sacar la VISA en este momento”, dijo y reveló que a ella le demoró un año y medio obtener el permiso para entrar a los Estados Unidos.

Entonces, el periodista continuó dando la información que había conseguido: indicó que Susana Giménez, desde La Mary, su chacra de Punta del Este (Uruguay), le pidió a su hija -que estaba con ella- que viajase hacia Buenos Aires (Argentina) y haría todo lo que estuviera a su alcance para para conseguir un turno en la Embajada de los Estados Unidos para renovar su VISA. “Hay que desembolsar, y en verdes…”, agregó Záffora haciendo alusión a que dicho trámite se abona en dólares, la moneada del país.

“Igual, primero tenés que encontrar el contacto”, advirtió Julieta Prandi, quien volvió a interrumpir para aportar información sobre aquel trámite. “Pero para ella nada es imposible”, aseguró Záffora haciendo referencia a que Susana Giménez haría lo imposible para que su hija pudiera viajar con ella.

Y El Tucu López intervino desde la otra punta del estudio, quien hasta el momento no había hecho comentario mientras escuchaba la información que daban al aire. “Pará, quiero hacer una pregunta. Te veo contrariada con el tema…”, le comentó el conductor a su compañera.

De inmediato, la miró y le hizo una consulta acompañado por un contundente gesto: “¿Vos tuviste que gatillar?”. Lo que el actor quería saber era si la conductora había pagado por algún tipo de trámite exprés para poder obtener su VISA correspondiente. “Esas preguntas que hacés al aire…”, le reprochó Julieta Prandi al Tucu López expresando su incomodad y haciéndole saber que le hubiera gastado que ese tipo de cuestiones las hablasen por privado. Por caso, evitó responder y se encargó de volver a aclarar, y repetir: “Pero un año y medio estuve. Un año y medio”.

“Lo vale”, agregó su compañero buscando salir airoso de la situación tensa y sin querer entrar en mayores detalles. De esa manera, Guido Záffora continuó dando la información y agregó al momento que ellos estaban al aire, Mecha Sarrabayrouse se encontraba en la Embajada de los Estados Unidos realizando el trámite de renovación de su VISA para poder viajar y celebrar el cumpleaños de su madre.

