El último adiós a Julieta Vallina: familiares, amigos y colegas despidieron a la actriz

Compartir

Linkedin Print

La actriz falleció en la madrugada del martes a los 50 años. Florencia Peña, Juan Minujín, Joaquín Furriel, Paola Krum y Muriel Santa Ana, entre otras figuras, la despidieron en el Cementerio de la Chacarita

En las primeras horas del martes, la Asociación Argentina de Actores confirmaba la triste noticia de la muerte de Julieta Vallina. La artista, que trabajó en ciclos como Botineras, Vidas robadas, Son amores, Padre Coraje, Tu parte del trato y El Donante, entre otras ficciones, tenía 50 años. “Con gran dolor despedimos a la actriz, docente y coach actoral Julieta Vallina. Llevó adelante una destacada trayectoria en teatro, TV, cine y publicidad. Abrazamos a sus familiares y seres queridos en este momento de inmensa tristeza”, escribieron desde la cuenta de Twitter de Actores.

En tanto, este miércoles por la tarde trasladaron sus restos al Cementerio de la Chacarita, lugar en donde le realizaron un homenaje en el panteón de actores y luego se dio paso a la cremación. Allí estuvieron presentes Florencia Peña, Juan Minujín, Joaquín Furriel, Paola Krum, Muriel Santa Ana y Daniel Fanego entre otras figuras.

Durante todo el martes, muchos de sus colegas mostraron su dolor en las redes sociales. Una de las primeras en usar su cuenta de Instagram para referirse a la partida de quien compartió escenario con ella en el 2017 en Los vecinos de Arriba, con Diego Peretti y Rafael Ferro, fue justamente Florencia Peña. “Tengo una tristeza infinita mi Juli amada. El corazón roto por tu temprana partida. Apenas ayer nos reíamos y llorábamos en aquel camarín en el que teníamos las charlas más lindas y los abrazos más sentidos. Te quise mucho. Muchísimo”, comenzó con una seguidilla de ellas juntas en diferentes teatros y hasta en la plaza junto con el colectivo de Actrices Argentinas.

Luego cerró: “Me duele el alma de saber que ya no vamos a subirnos al escenario a hacer lo que más nos gusta: actuar. Gracias por tu ser, hermosa toda, profundamente hermosa. Volá alto amiga querida. Tan alto como puedas. Te voy a extrañar tanto, tanto… Pero se que vas a estar cerca de todos los que te amamos mucho. Te amo x siempre. Nos volveremos a ver”.

Viviana Saccone, por su parte, también se mostró apesadumbrada. “Acabo de leer la triste noticia. Julieta Vallina, talentosa, hermosa, simpática, graciosa, buena compañera, actriz inmensa. Abrazo a su hija, a toda su familia y amigos”, escribió la actriz, también con una foto de ellas juntas, riendo a carcajadas. En ese sentido, el director teatral José María Muscari eligió una seguidilla de fotos de Julieta sobre el escenario, porque qué mejor forma de despedirla que haciendo una de las cosas que más le gustaba en la vida. “Chau mi querida. Hermosa persona, gran actriz, diosa del talento. Fuimos felices juntos y así te voy a recordar, con tu talento y tu intensidad. Tu don de buena gente y tu risa sensible. Te voy a seguir queriendo siempre. Me duele la vida”.

El último trabajo de la artista nacida en La Plata había sido en Lo escucho, en el Multiteatro Comafi Jorge Suárez y Gabriel Puma Goity. Mientras que una de sus primeras labores como actriz fue como titiritera en el Parque de la Costa, en Tigre, donde se instaló en su juventud.

Julieta Vallina se había recibido en la Escuela de Teatro de la ciudad de La Plata y contaba con una extensa trayectoria en televisión: en ficción, fue parte de los elencos de Santa Evita, Loco por vos, Botineras, Según Roxi, Vidas robadas, Son amores, Padre Coraje, Tu parte del trato, Manual de supervivencia, El mal menor, El donante, entre otros.

Compartir

Linkedin Print