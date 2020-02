Elton John suspendió entre lágrimas su concierto y reveló que tiene neumonía

Compartir

El cantante británico Elton John se vio obligado a suspender un concierto este domingo en la ciudad neozelandesa de Auckland tras perder su voz por una neumonía atípica que le había sido diagnosticada algunas horas antes.

“Lo siento, lo siento mucho”, dijo entre lágrimas la estrella del pop durante su primer concierto en Auckland, de una serie de tres y parte de su gira mundial de despedida “Farewell Yellow Brick Road” (“adiós al camino de baldosas amarillas”) después de quedarse sin voz, informa el rotativo local New Zealand Herald.

“Quiero agradecer a todos los que acudieron al concierto de esta noche en Auckland. Unas horas antes me habían diagnosticado una neumonía atípica, pero estaba decidido a ofreceros el mejor espectáculo humanamente posible. Toqué y canté con todo mi corazón hasta que mi voz no pudo aguantar. Estoy decepcionado, profundamente disgustado y apenado”, dijo el cantante en su cuenta de Instagram.

El cantante, de 72 años y con una carrera que comenzó a finales de los años 60, con éxitos como “Rocket Man”, “Your song” o “Candle in the Wind”, había anunciado durante el concierto que le habían diagnosticado ese tipo de neumonía, pero resistió hasta la decimosexta canción de un repertorio previsto de 25 temas, según el New Zealand Herald. Así, ya había ofrecido cerca de una hora y media de show para sus fanáticos, que lo ovacionaron cuando decidió que no podía continuar.

Por el momento no se ha aclarado si se cancelarán los otros conciertos que John tenía programados en Auckland los días 18 y 20 de este mes u otros recitales de su macrogira de despedida, que comenzó en septiembre de 2018 en Estados Unidos y se espera que acabe el año próximo tras más de 300 actuaciones en todo el mundo.

La neumonía atípica consiste en la inflamación del tejido pulmonar, lo que acarrea dificultades respiratorias, y suele estar provocada por bacterias diferentes a las neumonías comunes y unos síntomas más leves.

Otras cancelaciones

En los últimos meses, el cantante ha sufrido varios algunas situaciones similares. A fines de 2018, canceló uno de sus shows en Orlando debido a una infección en el oído que no le permitía escucharse arriba del escenario, solo unos minutos antes de la hora señalada. En octubre pasado, pospuso un recital en Indianápolis y fijó la nueva fecha para el próximo marzo. “Estoy extremadamente enfermo”, comentó sin dar mayores detalles. “Odio decepcionar a mis fans, pero les debo a ustedes el mejor espectáculo, y desafortunadamente eso no es posible”, añadió.

Pero John siempre ha intentado dar lo mejor de sí sobre el escenario. Él se encargó de contar que una vez, durante un show en un hotel de Las Vegas, tuvo que usar un pañal mientras actuaba para una audiencia durante el show porque no podía controlar sus ganas de ir al baño. El espectáculo en cuestión ocurrió solo dos semanas después de que el ícono de la música se sometió a una cirugía de próstata. Como resultado, su control de vejiga se vio afectado y dijo que no podía regular su “necesidades”.

Con respecto a su salud, reveló en su libro autobiográfico “Me: Elton John”. Allí, cuenta que en 2017 estuvo a punto de morir debido a un cáncer de próstata. En ese momento, tomó la decisión de no someterse a quimioterapia y prefirió una complicada cirugía, pero aunque la intervención fue un éxito, el cantante contrajo una grave infección .