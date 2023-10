Productores regalaron bananas y reclamaron aporte no reembolsable

La Federación Agraria Argentina Filial Laguna Naineck, junto a más de un centenar de productores llevaron adelante durante la mañana de ayer una protesta sobre la ruta nacional 86, donde además de entregar volantes explicando el reclamo regalaron a conductores y transeúntes más de 5 mil kilogramos de banana madura. Los mismos exigen a Nación y Provincia la ayuda económica de aporte no reembolsable por la declaración de Emergencia de dicho cultivo.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Pánfilo Ayala -titular de la Federación Agraria Argentina Filial Laguna Naineck- indicó que “estamos haciendo una manifestación sobre la media calzada de la ruta nacional 86, cerca del acceso a la localidad de Naineck”.

“Trajimos una cantidad importante de bananas maduras, las pusimos en la cinta asfáltica y estamos manifestándonos para seguir reclamando por la ayuda económica de aporte no reembolsable por esta declaración de emergencia que se dio hace más de 250 días”, afirmó.

“En las chacras se están madurando toneladas y toneladas de banana, para hacer visible eso trajimos unos 5 mil kilos que es prácticamente una parcelita de la producción”, contextualizó el mismo.

Seguidamente agregó que los productores entregaban volantes con la descripción de lo que está pasando en el sector, y lo que reclaman. “Transeúntes y conductores llevaban un poco de banana que están muy lindas, y que se van a echar a perder si siguen en las chacras”, indicó.

Consultado por la comercialización, Ayala aseveró: “no las podemos vender, hay poca demanda en el país; si bien es cierto que nosotros en años normales producimos unos 3 millones de cajones, este año se va a reducir al 50% ese volumen de oferta, pero en este momento estamos teniendo bananas, hay poca demanda en el país, creemos que es principalmente por lo que está pasando en nuestra querida Argentina, la crisis y la falta de recursos económicos, la plata no alcanza, etc”.

“El motivo principal de nuestra medida de fuerza es entregar el volante expresando lo que nos pasa, reclamando al gobierno nacional y provincial el aporte no rembolsable por emergencia, y de paso la gente lleva la banana madura”, finalizó diciendo.