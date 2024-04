Empleados asistirán al ENACOM hasta ser notificados de los despidos

La semana pasada, el Gobierno nacional dispuso el cierre de todas las delegaciones provinciales Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom), organismo encargado de regular y garantizar los servicios de comunicación en el país. En Formosa, son seis las personas que se quedaron sin su fuente de trabajo, por lo cual ayer se presentaron a su lugar de empleo se encontraba custodiado por personal de la Policía Federal. Si bien, se les permitió el acceso solo a dos empleados, los demás adelantaron que continuarán presentándose en su horario habitual hasta en tanto sean “notificados de despido”.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Yanina Ortellado, una de las trabajadoras que se encontraba en la vereda del lugar calificó como un día muy “triste” y agregó: “nos presentamos a trabajar a las 8 de la mañana y nos encontramos personal de la Policía Federal en la puerta que no nos dejaron ingresar. Somos seis empleados en total, solamente permitieron el ingreso de dos compañeros que son los que están en la lista de la famosa Resolución que ordena el cierre de todas las delegaciones de ENACOM en el país; ellos tienen que hacer el inventario”.

“No nos dieron el porqué, solamente nos dijeron que eran ordenes de sus superiores. El miércoles nos fuimos de la oficina pensando que hoy volvíamos a trabajar, tenemos nuestras cosas personales y cosas por hacer. Es una situación terrible, nos tratan como delincuentes”, lamentó.

Seguidamente, la trabajadora reiteró entre lágrimas que “no podemos sacar ni nuestras cosas, como si fuéramos delincuentes; ya no me quedan más lágrimas de tanto que lloré”.

Consultada por su relación con esta oficina del Estado indicó que “yo estoy desde hace diez años con contrato por tiempo indeterminado; no son contratos temporales o que se renuevan. Nosotros ni siquiera estamos notificados que nos despidieron, no hay una causa ni motivo, en realidad no estamos despedidos porque efectivamente el telegrama no nos llegó, estamos labrando actas y vamos a contestar por telegrama que no nos dejaron ingresar”.

Por otro lado, Ortellado dejó en claro que “nosotros trabajamos todos los días, no somos ñoquis como quieren hacer creer”.

“Todo lo que se pueda hacer lo vamos a hacer, tenemos también acompañamiento gremial, estamos analizando muchas posibilidades. Están viendo si se negocia una indemnización lo cual es una locura porque si nos están despidiendo es lógico que nos indemnicen, es de no creer que en Argentina estemos viviendo esto. Si nosotros no recibimos el telegrama de despido, mañana volveremos a las 8, y dejaremos constancia, y así hasta que nos notifiquen. Luego quizás cambiaremos el plan de acción, pero la lucha la vamos a dar”, cerró diciendo la mujer.