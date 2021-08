“En estas elecciones la Argentina se juega el futuro”, aseguró el diputado nacional Buryaile

Compartir

El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR), en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló entre otras cosas, de los comicios que se aproximan, aseguró que en las PASO “la Argentina se juega el futuro” y reiteró la importancia de que la gente sepa votar, teniendo en cuenta los incontables errores sin reconocer, cometidos tanto por el gobierno nacional y provincial, que afectaron directamente a miles de personas.

El legislador comenzó hablando sobre los dichos del ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, que en el parte informativo de ayer de la mesa covid, lloró al anunciar la muerte de un bebé de 1 año oriundo de El Potrillo y culpó, una vez más, a la oposición por las víctimas fatales en Formosa, asegurando que ellos hicieron ingresar el virus.

“Lo vi al ministro llorar, muy acongojado, me parece una declaración de pésimo gusto, al ministro no lo veo llorar por la mortalidad materno-infantil, por los chicos que mueren por desnutrición y no los veo llorar por los muertos como consecuencia de los que se robaron las vacunas, de los que militaron la geopolítica y que decidieron no traer las vacunas, el gobierno tiene que hacerse responsable de su acción, nosotros no militamos la anti cuarentena sino que militamos la cuarentena responsable, consentida, no lo que se instaló en Formosa, creo que es de muy mal gusto su declaración, quizás hoy tendríamos menos muertos de los que tenemos en Formosa si tuviéramos más personal médico, si la vacuna no se la hubieran dado a algunos privilegiados, hace falta un mea culpa del gobierno, he escuchado barbaridades pero eso no soluciona el problema, no asumen la responsabilidad de las vacunas que todavía no se aplican, es una declaración de pésimo gusto pero hay que echarle la culpa a alguien de la ineficiencia y el trabajo de la política sanitaria y como tienen el micrófono lo dicen impunemente”, aseveró Buryaile.

“Ellos tenían la responsabilidad de cuidar la frontera, nosotros militamos una cuarentena responsable, esto es que la gente no se funda, que no esté en centros casi de detención custodiados por policías, sin médicos, con violación a los derechos humanos, con mujeres que abortaban y las dejaban encerradas, es fuerte lo que dice el ministro y al mismo tiempo es irresposable porque no tiene ninguna prueba de lo que está diciendo, no se hacen cargo de nada, siquiera de avalar lo que está pasando con las vacunas, porqué no habla de la irresponsabilidad del presidente de la Nación con la Quinta de Olivos y del permanente festival que se vivía en Olivos, es muy extraño que no hablen de eso”, acotó.

En ese sentido se refirió al cumpleaños de la esposa del presidente que se celebró en Olivos en plena fase 1. “El presidente no cometió un error, cometió un delito, un error es cualquier otra cosa, pero no esto, hay mucha gente procesada, con multa, con sentencia por haber hecho lo mismo que hizo él, cometió un delito y lo reconoció cuando aparecieron las fotos e incluso a la primera foto la negaron, recuerdo que el presidente levantaba el dedo diciendo que se acabó la Argentina de los vivos y los idiotas, pero él estaba excluido de las restricciones que nos ponían porque él podía hacer la fiesta con su mujer, hay gente que no pudo despedir a sus muertos, pero en la Quinta de Olivos estaban de joda”, lamentó.

“El gobernador Insfrán está en época de campaña por eso dice lo que dice”, expresó respecto a las declaraciones del mandatario provincial, que aseguró que Alberto cometió “un desliz”. “Acá lo que tenemos que discutir es qué pasó y qué esperamos que pase en la Argentina porque mientras la sociedad estaba encerrada, los que nos gobernaban estaban de fiesta, no solo estuvo la fiesta de la mujer del presidente, también se reunieron más de 70 legisladores con el presidente de la Nación cuando acá no se podía salir a caminar a la Costanera”, subrayó.

“Lo que tenemos que votar en estas elecciones es saber si el gobierno hizo las cosas bien o mal en materia sanitaria, económica, previsional, si estamos de acuerdo con que hayan aumentado los impuestos y si estamos de acuerdo con que este sea un gobierno que avala a los que violan los derechos humanos, cuál es el camino que tenemos si estamos de acuerdo con una inflación del 50%, todas estas cosas pasan y eso se tiene que decidir, obviamente el gobernador está equivocado porque él por dentro coincide con todo eso y sabe que tiene una elección donde la gente va a opinar y va a castigar al gobierno porque hizo las cosas mal, muy mal, encerró a los formoseños, los privó de ver a sus familiares, los puso en centros custodiados por la policía y eso la sociedad lo va a decidir el día de las PASO, no hay ninguna razón que puedan esgrimir para justificar esto”, aseguró.

“En estas elecciones Argentina se juega el futuro, si este gobierno defiende a Venezuela quiere decir que no ve con malos ojos lo que ocurre allí, si este gobierno ve que en Nicaragua se encarcelan a los opositores quiere decir que en cualquier momento nos puede pasar lo mismo a nosotros, si este gobierno ve la impunidad con la que se pueden manejar manipulando la justicia quiere decir que eso va a pasar, el presidente cerró las exportaciones de carne, nadie se benefició con esta medida, más que el consumidor porque subió el precio de la carne, se perjudicó al fisco porque no recaudó derechos de exportación, se perjudicaron los frigoríficos, alguien puede decirme qué hizo bien este gobierno, seguramente van a decir ‘ah pero Macri’, pero él ya perdió las elecciones, ahora estamos juzgando a este gobierno, la gente ya juzgó el gobierno de Macri, cada uno puede tener una opinión y la sociedad en su mayoría dijo que estuvo mal, me parece perfecto, ahora debemos juzgar a este gobierno, no al que perdió, a este que está en ejercicio”, finalizó Buryaile.

