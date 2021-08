En el marco de una jornada nacional de protesta, el Polo Obrero cortó la RN 11

Compartir

En el marco de una jornada de protesta a nivel nacional, ayer por la mañana el Polo Obrero realizó un corte total sobre la ruta nacional 11 a la altura del barrio Namqom contra las políticas de ajuste aplicadas tanto por el gobierno nacional, pero con reclamos también para el gobierno provincial. La movilización generó demoras en la zona que estuvo custodiada por la Policía con el fin de guiar la circulación que tuvo que transitar por un camino alternativo.

Fabián Servín, titular del partido, en diálogo con el Grupo de Medios TVO dijo que “esta es una jornada de lucha a nivel nacional, también tenemos una serie de reclamos desde hace tiempo al Ministerio de la Comunidad por el tema de los módulos, del Plan Nutrir y recursos para comedores y merenderos, hemos presentado ya en varias ocasiones petitorios por estos reclamos en el Ministerio y hasta ahora estamos sin respuesta por eso también estamos pidiendo una audiencia con el ministro Gómez para empezar a ver de qué manera podemos empezar a resolver estos reclamos que son básicos y son urgentes como la incorporación al Plan Nutrir, vamos a estar acá hasta tener una respuesta, al final vamos a tener una asamblea donde se verá cómo continuar”.

“Este es un reclamo que se realiza a nivel nacional por la incorporación al programa Potenciar Trabajo que en su momento se anunció que iba a reemplazar el IFE pero estamos bastante lejos de esa situación, en el país en su momento fueron más de nueve millones de beneficiarios del IFE y hoy el gobierno tiene toda la intención de planchar en un millón, siguen ajustando sobre la asistencia, dejando a millones de desocupados sin beneficios, después está la cuestión provincial donde tenemos tres pedidos; módulos habitacionales, la cuestión del techo propio ya que muchas familias no solo no tienen dónde vivir sino que no tienen cómo pagar el alquiler porque no hay trabajo, la changa les alcanza para nada y los alquileres no dejan de subir incluso en este contexto de falta de trabajo los alquileres siguen aumentando, hoy por hoy hay muchas que están siendo desalojadas de sus alquileres, estamos reclamando que se acelere la entrega de los módulos y la incorporación al Plan Nutrir que es una ayuda mínima, son dos bolsas de verduras y algo de mercadería, pero muy poca, incluso ahí el gobierno está haciendo un ajuste y no está abriendo la inscripción, mucha gente no puede ir para anotarse y acceder al beneficio”, denunció Servín.

Para finalizar explicó que decidieron cortar el tramo nacional, teniendo en cuenta que en ocasiones anteriores ya reclamaron frente a edificios del gobierno. “Fuimos a Casa de Gobierno, al Ministerio de la Comunidad por estos reclamos y por otros, la gente se viene movilizando incluso desde el año pasado en el marco de la pandemia y ahora vinimos a la ruta porque estamos en un contexto de ruta nacional por un reclamo nacional, hay caminos alternativos, no es que perjudica mucho la circulación de vehículos, vinimos a la ruta a ver si de alguna forma hacemos más visible nuestro reclamo después de ir a Casa de Gobierno, al Ministerio de la Comunidad, vinimos a ver qué pasa acá”.

