Fernández Patri: “Tenemos una lista que sintetiza el Modelo Formoseño”

De cara a las próximas elecciones PASO, el precandidato a diputado nacional del Frente de Todos-Formosa Ramiro Fernández Patri subrayó que la lista del FdT “es de unidad”, remarcando que “están representados la juventud, las mujeres y el interior de la provincia”.

Indicó que “el 12 de septiembre y el 14 de noviembre los argentinos vamos a elegir. Lo que está en juego es cómo vamos a salir de la pandemia y nosotros estamos convencidos de lo que queremos: unidad, campaña de vacunación y reactivación de la economía”.

“La unidad está más que demostrada a nivel nacional, donde el Frente de Todos está muy unido. El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner, Sergio Massa y los distintos espacios”, enfatizó, mientras que en la provincia de Formosa “el liderazgo del gobernador Gildo Insfrán es indiscutido”.

Destacó en ese sentido la firma realizada este martes 17 de actas de inicio de obras y llamados a licitación para los Municipios y Comisiones de Fomento, en el marco del Plan “Cien Obras para Formosa”, donde el Gobernador estuvo acompañado por los 37 intendentes y jefes comunales.

Puso de resalto que la lista del FdT-Formosa “es de unidad”, ya que “están representados la juventud, las mujeres y el interior de la provincia”. “Tenemos una lista que sintetiza el Modelo Formoseño”, marcó.

Nueva normalidad

Aseveró que “por sobre todas las cosas, queremos que los formoseños sigamos avanzando rápidamente con la campaña de vacunación para que podamos continuar aplicando la segunda dosis a la población objetivo y que nos permita esta normalidad”.

Realzó que este martes arribó a la capital el primer vuelo desde Buenos Aires, en tanto que el fin de semana reabrió la Terminal de Ómnibus.

Mencionó además que retornó la presencialidad segura y cuidada a las escuelas provinciales y también el comercio ya atiende en sus horarios habituales. “Prácticamente estamos funcionando a pleno y ya hay índices de la economía que así lo demuestran”, ponderó.

Medidas

A su vez, al hacer referencia a las medidas adoptadas por la provincia en el marco de la pandemia, el licenciado Fernández Patri afirmó a esta Agencia que “todo lo que llevó adelante el Consejo Integral del COVID-19 fue de estricto carácter sanitario y epidemiológico”.

“Eso hizo que muchas veces las medidas fueran difíciles de entender, porque se miraba a provincias vecinas u otros países donde estaban flexibilizadas muchas cuestiones que aquí no. Pero justamente teníamos menos contagios porque habíamos sido muy estrictos para lograr que si el virus ingresaba a la provincia podamos aislarlo y que no haya circulación viral”, explicó el parlamentario.

Calificó a ese accionar como “más que exitoso durante el 2020”, significando que “los resultados que así lo demuestran”.

Luego, “cuando debimos responder a lo que hizo la oposición política, con el acompañamiento de un sector de la Justicia, tuvimos que flexibilizar un montón de cosas y los resultados fueron 1000 a uno”.

Por último, pidió a la sociedad “ver los hechos y no las palabras”, donde “la gestión del gobernador Insfrán se ha distinguido con mucha acción”.

Esto quedó demostrado una vez más este martes, con el plan “Cien Obras para Formosa” por $25 mil millones que, sumados a las obras públicas en ejecución por más de $30 mil millones, alcanzan los $60 mil millones, en el marco del elemento dinamizador que es la construcción, acentuó.

