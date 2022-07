En las redes acusaron a la China Suárez de plagiar «Flaca»: la respuesta de Andrés Calamaro

Compartir

Luego de que compararan la canción “Lo que dicen de mí” con “Flaca” en Twitter, el músico no se quedó callado y fue contundente.

El jueves, Eugenia “China” Suárez estrenó el videoclip de “Lo que dicen de mí”, su primera canción como solista, la cual, según sus propias palabras, escribió “en medio de un ataque”, donde “estaba triste”. Varios repararon en la letra y señalaron que la etapa creativa se habría dado durante el escándalo del Wanda Gate. Sin embargo, tras el lanzamiento, llegaron las críticas y más de uno la acusó de plagiar una reconocida canción de Andrés Calamaro. Ante la repercusión que tomó el asunto, el cantante rompió el silencio y tuvo una contundente respuesta.

Suárez disfruta de su gran presente tanto personal como profesional: está en pareja con Rusherking, con quien vive su romance a pleno y sin esconderse de las cámaras y está feliz con su nueva faceta de cantante. Pero, incursionar en un nuevo rubro inevitablemente trae algunas críticas y más cuando se trata de una persona pública.

Luego de que saliera el videoclip de su tema, los memes y comentarios en las redes no tardaron en aparecer. Si bien varios le tiraron flores, otros fueron lapidarios. Una de las cuestiones más recurrentes fue la del plagio. Los usuarios encontraron muchas similitudes entre su tema y “Flaca”, la canción que sacó Andrés Calamaro en 1997.

“El nuevo tema de la China Suárez es igual a ‘Flaca’ de Andrés Calamaro. Same Vibes”, escribió un usuario, mientras que otros comentaron: “Agarró ‘Flaca’, le cambió un poco el tempo y le mandó una letra arriba”; “La China Suárez, esta vez no se robó un marido, pero alto afano a Calamaro”; “La melodía es re similar a ‘Flaca’ y la onda igual a Calamaro, salvando la distancia, obvio”.

El exintegrante de Los abuelos de la nada, no hizo caso omiso a lo que sucedía en las redes y decidió usar la misma vía para dar su opinión luego de las acusaciones de plagio.

La intervención del cantante se dio como respuesta a un picante comentario que hizo el periodista Julián Elencwajg. “Creo que la China Suárez no quiere que una flaca le clave puñales en la espalda”, escribió. El intérprete de “Buena suerte y hasta luego”, usó su cuenta no verificada de Twitter, cuyo usuario es DJ Marvin Lee, y opinó sobre el tema.

“¡Ni se parecen! ‘Flaca’ tiene otro groove en la batería, el bajo y la guitarra rítmica. Y varias melodías distintas; muy poca letra, estribillos instrumentales, una coda con un instrumental distinto, empieza la letra con un coro y tiene las estrofas en el medio”, escribió el músico.

Pero, las intervenciones no terminaron ahí. Calamaro se explayó y decidió dar más fundamentos para dejar en claro por qué las canciones no se parecen: “‘Flaca’ no es una canción pop ni una canción; es un groove muy bien tocado, con vientos y sintetizadores, con guitarra wah wah, Coral Sitar, rítmica…Es un instrumental con voces grabadas”. En la misma línea agregó: “La primera melodía de bronces marca un poco la secuencia de acordes, pero al final se mueve por las novenas y las cuartas; tiene otra complejidad siendo funk…”.

“La gracia de ‘Flaca’ es que la letra no importa, es una ilustración. La letra la tienes los bronces, el ritmo y las alteraciones de la coda”, precisó. Ante esto, el mismo periodista lo cuestionó en sus afirmaciones: “¿No importa? ¡Es una de las pocas letras que recuerdo más o menos completas! (En realidad sé solo la primera estrofa, pero en mí eso ya es mucho)”. Como respuesta, el compositor le dijo: “Vale, importa porque no distrae de la arquitectura e ingeniería musical; parece ‘pensada’ para escucharse en países donde no se entiende el castellano… Más que una letra es una serie de sílabas. Lo que importa es que suena sin inquietar… Lo opuesto a otras canciones”.

Tras plasmar sus argumentos, Calamaro sostuvo que “son más las diferencia que las coincidencias”, que hay entre su canción y la de la China. Sin embargo, Lucas Martí se metió en el debate y señaló: “Claramente, pero en la melodía (y acentuación) de las primeras dos líneas yo escucho a tu flaca. De nuevo, dos canciones distintas, pero con similitudes asombrosamente innecesarias”.

Para poner fin al tema, el artista manifestó: “Flaca está grabada el siglo pasado, es lícito grabar algo parecido”.

