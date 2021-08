En lo que va del año, la Policía detectó el ingreso irregular de 207 personas por pasos no habilitados

Compartir

Uno de los inconvenientes que tuvo que solucionar el Gobierno provincial sobre el arranque de la cuarentena por la pandemia de coronavirus desde marzo del año pasado hasta ahora, fue el ingreso ilegal de personas por pasos no habilitados, razón por la cual implementó el “Operativo Frontera” y sumó a la Policía de Formosa al control de la extensa franja limítrofe que la provincia comparte con Paraguay, a lo largo de más de 800 kilómetros, más los límites interprovinciales.

Según los datos de la Dirección General de Informática de la Policía de la Provincia de Formosa, desde el 1 de enero de este año hasta el 11 de agosto último, detectó el ingreso irregular de 207 personas por pasos no habilitados. De ese total, a 139 se les iniciaron causas judiciales y a 68 causas contravencionales.

De acuerdo a la procedencia de los infractores: el 73,05% (103) corresponde a Paraguay, el 17,02% (24) a Salta, el 7,09% (10) a Chaco y el resto de Buenos Aires, Neuquén y Jujuy.

Otro dato interesante es que más del 51% de los ingresos se produjo entre el mediodía y las 18:00 horas, el 34% de 18:00 horas a medianoche y los demás entre las 00:00 y hasta las 12.

El trabajo planificado y organizado de la Policía de la Provincia de Formosa en los más de 800 kilómetros de zonas de frontera, a la vera del Río Paraguay, Pilcomayo y en los límites con el Bermejo, no sólo se enfoca en reforzar los controles para evitar el ingreso de personas de manera irregular por pasos clandestinos en estos tiempos de pandemia mundial, sino que también está destinado a intervenir en cualquier otra situación.

Esta situación llevo a la Policía a intervenir en varias situaciones por hechos ocurridos en jurisdicción federal al sólo efecto de prevenir el delito, intervenir en ilícitos en progreso, realizar detenciones o las medidas urgentes que correspondan, dándose intervención a la justicia ordinaria o federal, conforme el Artículo 3° de la Ley 428.

Todas las medidas, despliegues y operativos de cuidado y protección que realiza la fuerza provincial, tienen como único objetivo resguardar la vida, la salud y el status sanitario de la comunidad formoseña, conforme las políticas públicas sanitarias y de seguridad dispuestas por el Estado, a través del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.

Presencia activa

En medio de este complejo escenario, la Policía fortaleció su presencia a lo largo y lo ancho de la geografía provincial, incluida la zona norte y otros sectores estratégicos de la ciudad, ubicados a la vera del Río Paraguay, mediante recorridas permanentes, con recursos humanos y logísticos.

Los procedimientos se concretan en forma permanente y además de la detección de personas que ingresan por pasos clandestinos, se realizan secuestros de mercaderías ingresadas de manera ilegal por diferentes sectores de la zona ribereña, incluida la conocida como “El Mangal”.

Hubo secuestros de más de 100 embarcaciones, entre lanchas a motor y canoas en la zona de “Doña Lola”, el Distrito Cinco y Boca Riacho Pilagá, entre otros.

Del “Operativo Frontera” participan efectivos de las diferentes dependencias policiales dependientes de la Delegación Unidad Regional Uno, Departamento Informaciones Policiales, Delegación 8 de Octubre, Dirección de Drogas Peligrosas, del Cuerpo de Transito, Policía Montada, Subcomisaria Mojón de Fierro, Unidad Especial de Asuntos Rurales, brigadas investigativas, Policía Científica, Zonas dependiente del Comando Radioeléctrico Policial, Destacamento Desplazamiento Rápido y áreas Jefatura, entre otros.

Clorinda

Este operativo también se acentúa en Clorinda, donde fue necesario un refuerzo fronterizo para evitar el ingreso ilegal de personas y mercaderías con el envío de más efectivos desde la ciudad.

La Policía de Formosa sumó recursos humanos al personal dependiente de la Unidad Regional 3 Clorinda, con el firme objetivo de evitar el ingreso de personas por pasos clandestinos desde la República del Paraguay, de acuerdo a un esquema de distribución de efectivos a lo largo y ancho del territorio por tierra, agua, a la vera de ríos, en rutas para evitar el ingreso de personas por pasos no habilitados que pongan en riesgo el estatus sanitario de los formoseños.

A esta tarea se incorporaron los efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOPF) y del Destacamento de Desplazamiento Rápido (DDR) para fortalecer el dispositivo de prevención sanitaria dispuesta en zona de barrera en la Ciudad de Clorinda.

Los nuevos se sumaron al personal de las Unidades Operativas dependientes de la Unidad Regional 3 con asiento en esa localidad, el Cuerpo Policía Montada con caballos, Comando Radioeléctrico, Delegación Drogas Peligrosas e Informaciones.

También se agregaron más motocicletas, móviles, elementos de bioseguridad y protección personal.

