En maratónica sesión la Diputados de la Nación aprobaron importantes leyes

En una sesión maratónica, y a días de las elecciones generales, la Cámara de Diputados logró aprobar una gran cantidad de leyes importantes para la vida de los argentinos.

Entre ellas se destaca la modificación de la Ley de Alquileres, el Compre sin IVA, el Programa Argentina Inclusiva, la Ley “Olimpia”, el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL) para desarrollar la cadena de valor de la industria y la creación de tres universidades nacionales más, a las que se habían aprobado la última sesión.

En ese sentido, el diputado nacional por el Frente de Todos (FdT), Ramiro Fernández Patri, afirmó que la desestabilización económica y política provocada por sectores ligados a los fondos buitres, y vinculado al candidato a presidente de la ultra derecha, puso en una inestabilidad total a la Argentina.

“Mientras nuestro gobierno aprueba leyes que cuidan los derechos de más argentinos y argentinas, y discutimos el modelo económico, de valores, el Estado de derecho y de mejora de ingresos, para poder vivir mejor, la oposición y especialmente un candidato a presidente de la extrema derecha de nuestro país, no tiene responsabilidad democrática”, señaló.

Ley de Alquileres

La Cámara baja, convirtió en ley este miércoles, con 128 votos positivos y 114 negativos el dictamen de mayoría, impulsado por el Frente de Todos, y que recoge la media sanción del Senado, sobre modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación, respecto a la Ley de Alquileres, por el cual se mantienen los tres años de duración del contrato y habilita la actualización semestral en base al coeficiente Casa Propia (Ministerio de Hábitat).

El FdT logró sostener la postura de los senadores, que mantiene los tres años de vigencia para los contratos para viviendas, que se realizarán únicamente en pesos con un ajuste semestral que se aplicará con el menor de los índices entre el aumento salarial y la inflación, que tampoco podrá exceder del 90 por ciento de aumento salarial del último año.

Programa Compre sin IVA

Por otra parte, obtuvo media sanción y fue girado al Senado de la Nación, el programa “Compre sin IVA”, impulsado por el ministro de Economía, Sergio Massa.

La norma busca convertir en ley el decreto que establece la devolución automática del 21% en los productos de la canasta básica. En su votación en general, obtuvo 134 votos afirmativos, 0 negativos y 107 abstenciones.

Fernández Patri, habló de la utilización del programa “Compre sin IVA” y consignó que “ya se superaron los 36 mil millones de pesos de reintegros y han resultado beneficiadas 18 millones de personas”.

“Con este proyecto de ley intentamos darle continuidad a esta política que se ha iniciado a partir de un decreto del Poder Ejecutivo, con un gran resultado alcanzado hasta aquí”, expresó.

La medida apunta a la progresividad del sistema tributario, para que “paguen más los que ganan más”; y genera un inmediato impacto positivo en la formalización de actividades, “porque el comprador está interesado en que la compra se facture”.

El texto de la iniciativa propone su vigencia a partir del 1 de enero de 2024 y establece que el reintegro mensual no podrá superar el 21 por ciento del valor de la Canasta Básica Alimentaria para un hogar tipo 2, vigente en cada mes.

Esta iniciativa alcanzará a jubilados y pensionados que perciban un monto mensual que no exceda los seis haberes mínimos garantizados; los beneficiarios de asignaciones universales por hijo y embarazo; los trabajadores registrados de la actividad privada y pública cuyo ingreso mensual no supere el equivalente a seis Salarios Mínimo, Vital y Móvil.

Además del Personal de Casas Particulares y aportantes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, los beneficiarios de los programas de Inclusión Socio-Productiva y Potenciar Trabajo y los beneficiarios de las Cajas Previsionales no transferidas a Nación, entre ellas la de la provincia de Formosa.

Creación del Programa

Argentina Inclusiva

Por unanimidad, la Cámara baja aprobó y giró al Senado el proyecto que crea el Programa Argentina Inclusiva, que alcanza a los tres poderes del Estado y que busca incorporar la perspectiva de discapacidad desde el modelo social.

A partir de esta norma, “todos los poderes del Estado deberán formarse en un trato adecuado a las personas con discapacidad.”

En ese sentido, el legislador destacó que “solamente un Estado comprometido con la integración verdadera y un Estado que garantice los derechos de un desarrollo pleno y autónomo para las personas con discapacidad en nuestro país, puede aplicar políticas públicas transformadoras.”

Ley Olimpia

Incorpora la violencia contra mujeres en entornos digitales a la Ley 26.485 como otra forma de violencia.

Esta ley había obtenido media sanción a comienzos de julio en Diputados por amplia mayoría: tuvo solo dos votos en contra y una abstención. En esa sesión se opusieron los diputados Javier Milei y Victoria Villarruel y estuvieron ausentes José Luis Espert de JxC y Carolina Píparo. Sin embargo, el proyecto debió volver a la Cámara baja porque se cometió un error en Diputados al transcribir un artículo modificado.

La “Ley Olimpia” realiza una serie de modificaciones a la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sancionada en 2009, para incorporar a la violencia digital como otra de las formas de violencia por razones de género que afectan a las mujeres.

Tiene como objeto promover y garantizar los derechos y bienes digitales de las mujeres así como su desenvolvimiento y permanencia en el espacio digital. Y como derechos protegidos define “que se respete su dignidad, reputación e identidad, incluso en los espacios digitales”.

Entre las medidas preventivas que puede ordenar el o la juez interviniente se suma obligar a las plataformas digitales, redes sociales o páginas electrónicas la supresión de contenidos que constituyan violencia digital.

Contempla la posibilidad de notificación judicialmente a plataformas y webs que aunque aleguen tener sus servidores en el extranjero, allí albergan contenidos denunciados.

Otros proyectos

Por último, también se aprobó el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL) para desarrollar la cadena de valor de la industria, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector.

Así como la creación de otras tres universidades nacionales, –cinco de ellos ya se convirtieron en ley- para ampliar la oferta universitaria en todo el país: la Universidad Nacional de Saladillo en la provincia de Buenos Aires impulsada por Evolución Radical; la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, con sede en el distrito bonaerense de Cañuelas, y la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, en Paraná, Entre Ríos, ambas propuestas desde el FdT.