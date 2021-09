En medio de una gran tensión con conductores, familias que piden módulos cortaron la RN 11

Compartir

Tras una semana de estar acampando a la vera de la ruta nacional 11 (a metros del Puente El Pucú) y en un clima realmente tenso con conductores, el grupo de madres que reclama la entrega de módulos habitacionales procedió al corte total de la vía. En este contexto aseguró al Grupo de Medios TVO que no se irán del lugar hasta tener respuestas concretas por parte del Misterio de la Comunidad.

“Estamos hace siete días en la ruta y nadie nos hace caso, es por eso que tomamos la determinación de volver a salir a la ruta. Queremos que venga la gente del Ministerio a hablar con nosotros, porque se había firmado un acuerdo con la Defensoría del Pueblo donde decía que esperemos al costado de la ruta y luego tendríamos respuestas, pero eso no pasó y por eso salimos”, sostuvo una de las manifestantes

Seguidamente dejó en claro que “nos vamos a quedar acá hasta que venga la gente del Ministerio a dar la cara. Somos alrededor de 30 familias”.

“Desde la semana pasada nos tienen dando vueltas y sin respuestas; ahora la modalidad del corte será total, no vamos a dejar pasar a nadie, por ahora la medida es por temor indeterminado”, aseveró la misma

Por su lado, otra de las manifestantes aseguró que “desde el lunes de la semana pasada aguardamos respuesta, estamos hartos de que nos mientan”.

“Hasta ahora no nos dicen nada, nos tienen con promesas nada más. Para que nos vayamos de acá lo que tiene que pasar es que nos entregan un módulo, nadie está por gusto sino por necesidad”, dejó en claro.

Finalmente, personal de Gendarmería Nacional estableció un perímetro para evitar que los manifiestes estén “cara a cara” con los conductores y así evitar que sucedan incidentes mayores.

