“En Tokio estuvimos por debajo de nuestro nivel de rendimiento normal”

El español Manuel Cadenas, DT de la selección argentina masculina de handball, expresó que “la preparación no fue fácil; no pudimos jugar amistosos y también tuvimos jugadores con la temporada tan cargada”.

El entrenador del seleccionado argentino masculino de handball, el español Manuel Cadenas, afirmó este lunes que Los Gladiadores estuvieron “por debajo de su nivel de rendimiento normal” en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y reconoció que es “difícil” compaginar su trabajo en el equipo nacional con el de Ademar León, su club en el país ibérico.

“Cuando pienso en el rendimiento que tuvo el equipo en Tokio no estoy contento de lo conseguido. Estuvimos por debajo de nuestro nivel de rendimiento normal”, expresó Cadenas, desde España, en declaraciones a Télam.

“Y encima los contrarios que nos tocaron fueron más fuertes que nunca. Solo recuerdo que en el mundial de Qatar, Argentina tuvo rivales similares pero el equipo hizo una gran actuación y alcanzó un gran nivel de juego. Esta vez, en Tokio no alcanzamos ese gran nivel”, puntualizó.

En los recientes Juegos Olímpicos, Argentina terminó en el último puesto del Grupo A sin puntos tras caer consecutivamente con Francia (33-27), Alemania (33-25), Noruega (27-23), Brasil (25-23) y España por (36-27), por lo que resultó marginado con anticipación de la fase final de la competencia.

Los Gladiadores cerraron de esta manera su tercera experiencia olímpica con una peor clasificación al décimo puesto obtenido en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. “Personalmente siempre espero más y creo que los jugadores también. A priori, el grupo era casi imposible: Francia, Alemania, Noruega y España. El único equipo asequible, con un potencial no tan elevado, fue Brasil”, dijo el DT, de 65 años.

“Hicimos buenos primeros tiempos los tres primeros partidos y en el segundo con las grandes potencias hicimos una buena actuación en especial con Noruega, Alemania y Francia. Después el cansancio y las lesiones se acumularon. Ya con Brasil y España no estuvimos al mismo nivel. Todos esperábamos dar un mayor rendimiento”, admitió.

Y recordó: “La preparación no fue fácil; no pudimos jugar amistosos y también tuvimos jugadores con la temporada tan cargada que era difícil que estuviesen frescos. Las lesiones también impidieron una buena puesta a punto y no alcanzamos ese nivel máximo que queríamos subir. No se cumplió eso que queríamos todos”, reconoció.

Cadenas llegó al equipo argentino en 2017 y sucedió a Eduardo “Dady” Gallardo, DT del equipo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y de Río de Janeiro 2016; y en los torneos ecuménicos de Qatar 2015 y Francia 2017.

El español tenía contrato vigente con la Confederación Argentina de Handball (CAH) hasta los Juegos de Tokio y definirá su futuro en el equipo nacional luego de mantener una charla con los dirigentes.

