Compartir

Linkedin Print

La localidad de El Colorado se erige como un punto turístico en la región en donde miles de turistas visitan su camping y su parque acuático. Pese a la pandemia, en un mes, unos 40 mil turistas visitaron el lugar.

Con unas 17 hectáreas que contienen un parque acuático, un camping, un circuito de mountain bike y algunas canchas de beach voley, la localidad de El Colorado se ha convertido en un atractivo turístico en la región, pese a los altos contagios de coronavirus que existen en la provincia. En tan solo 30 días, desde que abrió sus puertas, unas 40 mil personas pasaron por el lugar, informó el intendente Mario Brignole.

“Arrancamos el 18 de diciembre y hasta el 18 de enero, hemos superado las 40 mil personas. El domingo pasado tan solo en el parque acuático, ingresaron 3600 personas y en la parte de abajo, donde están los parrilleros y los quinchos, entre 6 mil a 7 mil personas se convocan, todos los domingos brindamos un show de artistas regional y local. La verdad que hay una buena convocatoria disfrutando de esas 17 hectáreas”, expresó Mario Brignole, al Grupo de Medios TVO.

Si bien la convocatoria es buena y no alcanza los niveles pre pandemia, ya existen micros que ofrecen un tour para llegar al lugar desde las provincias de Chaco, Corrientes y Santa Fe. “Estamos muy contentos, si bien no llegamos al pico máximo que hemos tenido pre pandemia, en un domingo tan solo en el parque acuático ingresaron 5200 personas. Tenemos esta recuperación, estamos contentos que junto a los coloradenses podemos lograr ser una opción turística en la región porque también tenemos visitas desde Santa Fe prácticamente todos los fines semana, parte de Santa Fe, Chaco y Corrientes”, añadió.

La opción de veranear en Formosa es atractiva pese a los altos casos de Covid-19 que aún se registran localmente, pese a eso el jefe comunal manifestó que “seguimos día a día el tema del comportamiento del estatus sanitario, personalmente creo que tanto el estado municipal, el estado provincial y el estado nacional hemos cumplido en poner a disposición de nuestros conciudadanos el tema de hasta la tercera dosis de vacuna”.

“La inmensa mayoría de los formoseños nos hemos vacunado hasta la tercera dosis, por lo que vemos en cuanto a la experiencia en El Colorado, que la mayoría son asintomáticos y aquel que tiene alguna secuela o síntomas, son solo síntomas leves o moderados. No hay mayor inconveniente. Lo que si, instamos a aquellos que no se vacunaron, a que completen su esquema de vacunación más aún teniendo un punto fijo de vacunación en el Hospital de El Colorado”, agregó al respecto.

Para ingresar al predio de 17 hectáreas, se necesita contar con el pase sanitario en todos los casos. A los turistas de otras provincias “se le pide que cumpla con el pase sanitario y cuando compra el precinto en el parque acuático, los distintos cajeros le solicitan la exhibición del documento y el pase sanitario para vender el precinto, asique en este sentido se cumple con el protocolo”, manifestó Brignole.

Compartir

Linkedin Print