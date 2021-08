Enamorada de Ben Affleck, Jennifer Lopez tomó una drástica decisión con su ex Alex Rodríguez

Compartir

Los fanáticos de la cantante detectaron que A-Rod ya está completamente fuera de la vida virtual de la artista latina.

Jennifer López dejó el pasado atrás. Los fanáticos de la cantante notaron el sábado que la estrella latina de 52 años eliminó la mayoría de las publicaciones de Instagram con su ex prometido Alex Rodríguez. Además, ella también lo ha dejado de seguir en la red social.

Rodríguez, sin embargo, continúa siguiéndola y compartiendo los momentos de amor que lo unieron a la artista, incluido el día que se arrodilló y le pidió matrimonio en las Bahamas.

Algunas de las publicaciones eliminadas de su perfil incluyen un video de un ramo de flores que recibió del ex jugador de los Yankees, de 46 años, para el Día de San Valentín, así como fotos posando juntos durante la toma de posesión del presidente Joe Biden. Sin embargo, Rodríguez todavía aparece en situaciones familiares, al igual que sus hijas Ella y Natasha.

Aunque López no sigue a su pareja en la plataforma de redes sociales, él todavía no ha eliminado ninguna de sus publicaciones juntos hasta este domingo por la mañana.

A mediados de abril, la ex pareja se separó oficialmente. “Nos hemos dado cuenta de que somos mejores amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos apoyándonos en nuestros negocios y proyectos compartidos”, dijeron en una declaración conjunta.

Desde que terminó su compromiso, López ha reavivado su relación con el actor Ben Affleck.

La cantante y el actor, de 49 años, comenzaron en julio de 2002 después de filmar “Gigli” juntos. Se comprometieron ese año antes de posponer su boda de septiembre de 2003, solo unos días antes de la fecha, y finalmente se separaron en enero de 2004.

La pareja del momento en Hollywood retomó la relación 17 años después en el mes en abril después de sus respectivas separaciones de Ana de Armas y Rodríguez.

Una fuente le dijo recientemente a People que Affleck y López “están locamente enamorados” y que “quieren hacer todo lo posible para que esto funcione”.

Desde que retomaron su romance, la relación entre ellos se ha consolidado a un ritmo vertiginoso. La cantante y el director se han vuelto inseparables. Recientemente disfrutaron de unas vacaciones por el Viejo Continente. La pareja estuvo de paseo con amigos por Saint-Tropez y la costa Amalfitana, que recorrieron a bordo de un lujoso yate.

En el día de su cumpleaños número 52, JLo sorprendió a sus millones de seguidores de todo el mundo al compartir su primera fotografía oficial con Ben en su perfil de Instagram.

En una reciente entrevista, JLo confesó estar en su mejor momento. “Estoy súper feliz. Nunca he estado mejor. Quiero que todos sepan que estoy en el mejor momento de mi vida”, compartió la estrella latina mientras promocionaba su nuevo tema, “Cambia el Paso”.

En un paso más en su relación, Jennifer decidió abandonar Miami, Florida, donde también reside su ex marido y padre de sus hijos, el cantante Marc Anthony, para mudarse a Los Ángeles para estar cerca de Ben. Ya fue vista buscando mansiones en la zona.

