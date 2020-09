Enfrentamiento en Laishí: concejal responsabilizó al Intendente y dijo que el pedido de juicio político continuará

Compartir

Linkedin Print

Tras el lamentable episodio de violencia ocurrido ayer a la tarde en la localidad de Misión Laishí, el concejal del PJ, Concepción Insfrán, quien es uno de los ediles que pide el juicio político al intendente José Lezcano, en comunicación con el Grupo de Medios TVO lamentó lo ocurrido y aseveró que “fue el Intendente quien convocó a los municipales y a más gente del pueblo. Querían realizar disturbios para que no se continúe con la investigación”.

“En el lugar había unas 300 personas, la mayoría era empleado municipal o gente que recibe ayuda económica de la Comuna. Se instigó –incluso por los medios de comunicación- para que se llegue a esta instancia. La convocatoria salió del propio Intendente, él es el responsable”, añadió.

Cuando se le consultó por el pedido de juicio político expuso que “se generó porque recibimos bastantes denuncias sobre el accionar de nuestro intendente donde se hace referencia a que se vende el agua, se hacen trabajos por afuera, entre otras cuestiones. Tres veces me fui a hablar con Lezcano pero no se pudo. A partir de ahí comenzó la investigación, tenemos en nuestro poder varias denuncias”.

Al ser consultado si es que buscan destituir al Jefe Comunal expuso que “en primer lugar organizamos una Comisión Investigadora para recaudar todos los informes y denuncias de la gente, luego recién se pasa a pedido de juicio político para que pueda hacer su defensa; en ningún momento se le pensó destituir”.

Por último, el mismo dijo que “vamos a continuar con el pedido de juicio político, no podemos parar por lo que sucedió”.