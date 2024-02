Entregaron más de 280 kits escolares a trabajadores viales

Carlos Salinas, secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales, destacó el acompañamiento del Gobierno provincial con ellos para el inicio de un ciclo lectivo, entregando kits escolares.

“Es de suma importancia y ayuda mucho a la economía de todos los formoseños que tienen hijos en edad escolar, ya que abarata mucho la canasta familiar”, expresó y añadió que “justamente en esta época donde estamos pasando por un momento tan crítico en la economía argentina, debido a las medidas del Gobierno nacional”.

Puntualizó que “como es habitual, gracias al aporte que hace la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), a través de su administrador, Javier Caffa, y de nuestro gobernador Gildo Insfrán, este año estamos entregando aproximadamente 280 kits escolares en toda la provincia”.

Salinas precisó que la bolsa cuenta con más de 25 artículos necesarios para el inicio de clases, similares a los que entrega el Gobierno de Formosa, sólo que se añade una mochila.

Asimismo, indicó que primero lo recibieron los afiliados de la ciudad capital y luego fueron enviados a los distritos del interior.

En este sentido, consideró que “hay que valorar lo que hace nuestro Gobernador, porque realmente es importante y demuestra una vez más, que, como él sostiene todos los años, tenemos una economía ordenada en la Provincia” y resaltó que “gracias a eso hoy los formoseños podemos seguir sin que haya sobresaltos”.

Recordó que “el presupuesto que está manejando nuestro Gobernador es del año 2023”, destacando que “con la inflación esto no hubiese sido posible”.

E hizo hincapié en que “también otorgó un aumento a todos los trabajadores de la administración pública del 25%, con el presupuesto del 2023”, reiteró.

Y subrayó que “este 2024 todavía no tiene definido porque el Gobierno nacional ni siquiera se quiere reunir con los diputados. No respeta la democracia, ni a los diputados, ni senadores”.

Respecto a la paralización de las obras públicas, resaltó que “esto ya lo vivimos en el 2015, pero ahora es mucho más complicado, porque este presidente (Javier Milei) directamente no respeta nada y no habla con los Gobernadores”.

Sin embargo, expuso que “en Formosa, Insfrán, va a seguir apostando a vialidad, para seguir adelante con las obras provinciales, y eso obedece a que, realmente nuestro conductor, tiene las cuentas ordenadas”.

Y eso, sostuvo, “nos mantiene un poco más tranquilos, porque a nivel nacional lo único que escuchamos es que hay recortes, sobre todo para las provincias, y eso me preocupa como trabajador y como representante de los trabajadores, porque jamás viví este tipo de Gobierno”, cerró.