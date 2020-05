Ernestina Pais enfrenta la crisis en su restaurante: «Tenemos 33 empleados y no despedimos a nadie»

Compartir

El Gobierno estableció la cuarentena obligatoria desde el 20 de marzo y se frenaron gran parte de las actividades comerciales. El rubro gastronómico es uno de los más golpeados en este aislamiento ya que deben mantener las puertas cerradas de los locales. En este contexto, muchos restaurantes ofrecen el servicio de delivery, como es el caso de Milion, un restaurante que es manejado por Ernestina Pais y otros socios.

“Hace veinte años que estamos con este emprendimiento. Éramos cuatro socios, pero lamentablemente perdimos uno el año pasado”, explicó la empresaria gastronómica y periodista en un móvil para América Noticias, desde la antigua casona ubicada en el barrio de Recoleta donde trabajan a puertas cerradas con los empleados para preparar los pedidos de sus clientes a domicilio a partir del 4 de mayo, cumpliendo con todas las medidas sanitarias y de higiene.

“Con 33 empleados, el delivery es solo un paliativo, el sector gastronómico está pasando un momento dramático como un montón de otros rubros. Todos queremos mantener a nuestros empleados, nuestros proveedores. Si se corta la cadena de pagos esto es grave… Hoy tenemos que reversionarnos”, explicó la panelista del programa Intratables, que conduce Fabián Doman por la pantalla de América en horario prime time.

Durante la charla, Ernestina explicó que en medio de un contexto tan adverso para los gastronómicos recibieron ayuda del banco, aunque no es suficiente para cubrir los enormes gastos que tienen: “Recibimos un crédito con una tasa del 24%, pero eso va a ser algo que nos va a servir si tenemos unos ahorros para completar los sueldos. Nosotros no suspendimos a nadie, ni despedimos a nadie. La idea es que encontremos un protocolo para abrir”.

La periodista mostró frente a cámara los productos que están ofreciendo a sus clientes, desde comidas congeladas hasta coctelería exclusiva: “Son alimentos envasados al vacío, que conservan sus nutrientes y que podés comprar en cantidad a precios acomodados, para que vos los puedas freezar y los servís como si estuvieras comiendo acá, pero en tu casa”.

“En las pymes lo que importa es el valor humano de la gente que nos acompaña… Nuestro personal es casi familia. Una cosa son las empresas enormes, y otra las pymes, donde está el centro del trabajo en la Ciudad de Buenos Aires”, señaló Pais en una entrevista con los conductores del noticiero, Rolando Graña y Soledad Larghi.

“El Gobierno tiene que ver que no es lo mismo una actividad que va a volver en 15 días, a otra que va a volver en septiembre. No se pueden tratar de la misma forma al que abrió en junio que en septiembre. Para nuestros compañeros gastronómicos, que tienen lugares pequeños y no tienen la posibilidad de abrir con distanciamiento social como nosotros, tiene que haber ayuda”, finalizó Ernestina.