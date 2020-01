Ernesto Valverde dejará de ser el entrenador del Barcelona

Compartir

Después de la sesión matutina de entrenamiento, la junta directiva del Barcelona, presidida por Josep Maria Bartomeu, se reunió en las oficinas del Camp Nou para tomar una decisión sobre la continuidad o no del técnico español Ernesto Valverde después de la derrota frente al Atlético de Madrid por las semifinales de la Supercopa de España.

Pese a conseguir dos campeonatos locales consecutivos, la presencia del “Txingurri” comenzó a ser cuestionada después de que su equipo cayera de una forma impensada ante el Liverpool por las semifinales de la Champions League 2018-2019, cuando el elenco culé dilapidó el 3-0 a favor que había conseguido en la ida y se despidió con un 4-0 en contra.

El presente deportivo del club está lejos de ser el mejor. A pesar de estar primero en La Liga junto al Real Madrid con 40 puntos, el conjunto azulgrana se convirtió en el peor campeón de invierno (europeo) en los últimos 13 años. El empate por 2-2 en el derby contra el Espanyol, situó al español en la cuerda floja y la caída en Arabia Saudita lo sentenció.

Según la prensa española, fue al mediodía cuando Bartomeu le informó a Valverde que su tiempo como entrenador había acabado. Luego, el técnico abandonó la ciudad deportiva sin dar declaraciones y sin despedirse formalmente del plantel. Recién ahí, se dio paso a una larga reunión (de más de tres horas) entre el presidente, el CEO, Óscar Grau, y los responsables de la secretaría técnica, Eric Abidal y Ramón Planes. Al finalizar, la institución avisó que habría un comunicado para la prensa que aún no fue revelado.

Desde su arribo en 2017, el Barcelona ganó dos ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de España, pero el fin del ciclo Valverde se sabía desde su eliminación ante el Atlético Madrid. Fue entonces cuando la dirigencia le ofreció el cargo a Xavi Hernández, quien trabaja al frente del Al-Sadd de Qatar, pero éste lo rechazó por sus compromisos con su actual club, por lo que sólo asumiría al final de la actual temporada.

Este martes habrá una conferencia de prensa de Bartomeu y Abidal en donde se comunicará quién será su reemplazante. La prensa española señala que el representante de Quique Setién ya está negociando el arribo del ex Betis, quien actualmente se encuentra libre y ya habría dado el visto bueno.

El entrenador de 61 años es un admirador de Josep Guardiola y de Johan Cruyff, según él mismo declaró en varias entrevistas y además, es un fiel defensor del juego ofensivo. Su currículum no es tan impresionante, ha dirigido a equipos como el Racing de Santander, U.D. Las Palmas y el Betis, entre otros y nunca ha logrado ser campeón.

En lo inmediato, Setién deberá prepararse para el domingo, cuando el Barcelona reciba al Granada en el Cam Nou. Pero los fans sólo piensan en la Champions League, torneo en el que deberá presentarse ante el Napoli en Italia el 25 de febrero por la ida de los octavos de final. La revancha será en Cataluña el 18 de marzo.