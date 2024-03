Escándalo con Chile: acusan al embajador Faurie de maltratar a funcionarios de Boric

Las máximas autoridades del gobierno chileno pidieron «adoptar medidas» luego de informar expresiones «irrespetuosas» por parte del embajador argentino en ese país, Jorge Faurie.

Según cuatro oficios de diversas dependencias gubernamentales chilenas, el diplomático tuvo una serie de destratos a lo largo de dos reuniones con emisarios del Palacio de la Moneda y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile por las demoras en el paso de camiones ubicado en el Complejo Internacional Cristo Redentor.

La situación se originó el 15 de marzo, durante una reunión en Mendoza entre diplomáticos argentinos y chilenos. La misma tenía como finalidad revisar los motivos de las demoras del paso de los camiones desde el país hacia Chile por el cruce fronterizo.

Por Chile participaron el embajador en Argentina, José Antonio Viera-Gallo; la consejera Francisca Montealegre, segunda autoridad de la sede diplomática chilena; el cónsul de Chile en Mendoza, David Quiroga Hinojosa; y el delegado presidencial provincial de Los Andes, Cristian Aravena.

Según indica el medio chileno El Mostrador, durante una de las reuniones Faurie no sólo saludó a la mitad de los presentes sino que inició el encuentro cuando todavía faltaba que llegaran otras personas citadas y no dejó que se realicen las presentaciones correspondientes.

Durante la primera reunión, realizada por la mañana y según uno de los cuatro oficios que las distintas representaciones del gobierno chileno emitieron y enviaron al presidente Gabriel Boric, el santafesino denostó el rol de Aravena tras su presentación, al decir que «el Estado chileno acostumbra a crear figuras de representación, en especial esta de delegado ¿Qué es eso, qué es un delegado? Nuestro gobierno no reconoce tal cargo y no le atribuye ninguna importancia ni validez a la misma».

El oficio también menciona que Faurie solicitó «24 horas de funcionamiento de los pasos fronterizos a como dé lugar, poniendo por delante el comercio y la actividad económica del transporte por sobre la vida y seguridad de las personas, incluso, puso como ejemplo, que de no darse lugar a estas solicitudes su país podría cortar el suministro de gas de Concepción, al sur de Chile».

Por la tarde de ese mismo día se llevó adelante otra reunión, en la que otro oficio, mencionado por el medio chileno, pone de manifiesto una suba de tensión por parte de Faurie.

Durante el nuevo encuentro, el diplomático argentino «se alteró al punto de alzar de manera exacerbada su tono de voz y más aún, el dar golpes en la mesa, increpando al representante de la Dirección de Fronteras y Límites de Chile, manifestando que él tenía «años de experiencia y no le iban a venir a contar cuentos»».

Según el oficio, esta respuesta se dio cuando le aclararon que no se podían obviar «revisiones exhaustivas» en el paso fronterizo por el sólo hecho de hacer más fluido el tránsito.

El oficio más controvertido fue emitido por el cónsul general de Chile en Mendoza, quien reclamó que la reunión se vio frustrada por «actitudes inamistosas e irrespetuosas» por parte de Faurie: “Ante la explicación que se le brindó a propósito de los controles, el señor Faurie alzó la voz manifestando que «no le voy a aceptar que diga eso, puesto que mi país ya era potencia agrícola mientras ustedes recién aprendían a comer». El denuesto citado no fue el único, y acciones como la descrita más bien enlentecen los consensos y obstaculizan avances en esta sensible materia”