Escándalo con una senadora libertaria

Un nuevo escándalo golpea en una de las banderas históricas que enarboló Javier Milei dentro de La Libertad Avanza.

Es que en el Senado, una de las legisladoras oficialistas, la jujeña Vilma Facunda Bedia, designó a sus hijos, sus hermanos, su sobrina y hasta a su nuera en su despacho, y se aseguró que otras personas de su entorno fueran contratadas por pares del bloque de LLA, a los que retribuyó nombrando familiares.

Contra el mensaje de Milei, según anticipó La Política Online, la senadora contrató sus hijos Joel Benjamín Mamani y a José Jair Mamani. Al primero le concedió una designación con categoría A3, por la que embolsa $1.011.168,65, de acuerdo a la escala que publica la web del Senado. En tanto, José Jair, con una categoría A1, tiene un ingreso de $1.409.962,89: un gran logro si se tiene en cuenta que a sus 32 años no tiene registrado ningún otro empleo formal.

Clarín tuvo acceso a todos los nombramientos que realizó Bedia, que no contestó las consultas de este diario. No conforme con esos dos nombramientos, la senadora sumó más familiares al Senado. Casualidad ó no, su otro hijo, Pablo Mamani, consiguió otro contrato con categoría A1 gracias a la senadora por San Luis, Ivanna Arrascaeta, también de LLA,

En otro despacho oficialista, el del senador por La Rioja Juan Carlos Pagotto, otro familiar de Bedia comenzó a trabajar: su hermano Daniel Ricardo Bedia fue designado el 20 de febrero pasado en la planta temporaria, en el área administrativa y técnica.

Otra curiosidad: una semana después, Bedia nombró en su despacho a Juan Carlos Pagotto, un homónimo del senador que en la Cámara Alta señalan como familiar del legislador, con categoría A6.