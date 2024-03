Más ajuste en la TV Pública: levantan programa emblemático

Este fin de semana no va a salir el noticiero de la TV Pública, que conducían Daniel López, Silvia Fernández y Diana Zurco. Esa emisión ya no saldrá más durante la actual gestión, que además está analizando levantar pronto el noticiero de la medianoche que sale durante la semana.

El Gobierno decidió no renovar el contrato con Cocineros Argentinos, que vence a fin de mes y era el único programa tercerizado que se había salvado de la poda que hizo la TV Pública.

Cocineros Argentinos, programa emblemático del canal, había arrancado a principios de año su decimosexta temporada, con un fuerte recorte en el presupuesto aprobado para este año. Pero la nueva gestión que conducen el interventor de RTA, Diego Chaher, y el director ejecutivo de la TV Pública, Juan Parodi, decidió no renovar el contrato de la productora Kapow.

La finalización de Cocineros muestra el fin de un sistema de tercerización de los programas de la TV Pública, que se implementó masivamente en la gestión de Rosario Lufrano, donde se multiplicaron los acuerdos millonarios con productoras privadas que realizaban los programas de televisión.

Además, se resolvió a fin de mes levantar el magazine «En Casa», sobre temas de salud, nutrición, prevención y estilo de vida, que conducen Natalia Paratore y Gabriela Previtera.