“Esta fórmula le va a permitir a los jubilados seguir estando por encima de la inflación”

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de movilidad jubilatoria que establece que los haberes de los trabajadores pasivos se ajustarán con una fórmula que combina un 50% de la recaudación de la Anses y otro 50% de la variación salarial.

La norma que el oficialismo aprobó establece la aplicación de un ajuste trimestral de los haberes previsionales con una fórmula que combina un 50% de la recaudación de la Anses y otro 50% de la variación salarial medida por la evolución de los salarios formales que realiza el Ministerio de Trabajo (RIPTE) y de los salarios que mide el Indec, en donde se impondrá el que sea mayor.

En este marco, el diputado nacional Ramiro Fernández Patri en comunicación con el Grupo de Medios TVO señaló que “se completaron la media sanción, tras la aprobación en el Senado con el cual ahora pasa a ser promulgada por el Presidente de la Nación. Lo que se trató en Cámara de Diputados fue un articula de la ley jubilatoria, que tiene que ver cómo se van a calcular la movilidad jubilatoria”.

Asimismo explicó que “Argentina tiene un sistema solidario y de reparto, es decir, que trabajadores activos aportan para el financiamiento de la jubilación de los trabajadores pasivos. No es como los años de los 90´ donde había un sistema privado de capitalización donde cada uno aportaba lo suyo y eso se invertía y te lo devolvía con intereses”.

“Este sistema, si se tuviera que financiar solamente con los partes de los trabajadores activos sería totalmente desigual, por lo cual hay aportes del tesoro nacional a través de impuestos generales como el IVA, ganancias, que también financian casi un 50% de la seguridad social en la Argentina. Esto hace que la fórmula que teníamos desde el año 2008 cuando se cambió el sistema de jubilación privada a un sistema público de reparto, se establezca por primera vez por ley una fórmula que le garantizaba a los jubilados saber cuál iba a ser la movilidad que iban a tener en sus haberes”, detalló el Diputado nacional.

“Esta movilidad era semestral y componía un 50% de cómo le iba a los trabajadores del Estado en su salario (RIPTE) y un 50% de cómo le iba al Anses en la recaudación de los partes jubilatorios de aquellos que estaban en actividad”, añadió.

Y continuó: “Luego esa fórmula entre el 2008 y 20017 demostró que los incrementos salariales estuvieron con un 28, 5% por encima de la inflación, a fines del 2017 el ex presidente Mauricio Macri cambió esa fórmula y ese 50-50 lo cambió por un nuevo componente que incluye a la inflación en 70% y mantiene la variable salarial pero solo un 30%, es decir elimina la variable recaudación del Estado Nacional”.

“Esto hizo que entre el 2017 y 2018 los jubilados perdieran un 19, 5 % frente a la inflación”, dijo

“Al asumir Alberto Fernández a la presidencia se encontró con esta fórmula, y si manteníamos esa fórmula en los haberes jubilatorios a la Argentina que le estaba yendo mal realmente era insustentable”, aseguró

“Entonces el Presidente de la Nación con la ley de solidaridad social y reactivación productiva en diciembre del 2019 congeló los incrementos salariales de los jubilados pero a los de la mínima que son el 80% de los jubilados le da un bono de 5 mil pesos en diciembre del 2019 y 5 mil pesos en enero 2020 y 3mil en abril 2020. A su vez fueron incrementaría los salarios del mínima que pasó de 14 mil en diciembre de 2019 a 19 mil pesos en diciembre del 2020 esto hizo que el 80% de los jubilados pudiera ganarle a la inflación de la Argentina este año”, recordó.

Al mismo tiempo aseguró que “ahora esta fórmula le va a permitir a los jubilados seguir estando por encima de la inflación”.

“Hay que solucionar todas las variable macroeconómicas y el sistema jubilatorio es un subsistema adentro del sistema económico, por lo cual no podemos pretender que a los jubilados le vaya muy bien y al conjunto de la economía le vaya mal”, dijo.

Ante esta situación resaltó que “tenemos que combatir la inflación y esto se combate con trabajo, empleo reactivación que es lo que estamos buscado en la Argentina, pero nos atravesó la pandemia de coronavirus este año, entonces ahora buscamos que a partir de la vacuna podamos volver a reactivar todo el sistema económico y la que el país pueda empezar a reactivarse económicamente”.

La nueva fórmula, que actualiza por la evolución de los salarios y la recaudación de la Anses, las jubilaciones, pensiones y asignaciones ganarán poder adquisitivo al superar la inflación.

La misma se informará en el Boletín Oficial pero que hay tiempo para que sea reglamentado hasta febrero de 2021, el Ejecutivo aplicará una nueva fórmula de movilidad a todo un universo comprendido por 18 millones de personas, entre jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, Asignaciones Familiares, Asignación Universal por Hijo (AUH) y Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM).

