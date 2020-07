Estados Unidos: destacada labor de Gastón Giménez con la camiseta de Chicago

Compartir

El ex Vélez debutó en la MLS is Back con una gran actuación y con el pase para el 2-1 de su equipo en la victoria ante el conjunto de Nicolás Lodeiro.

El parate por la pandemia por el coronavirus postergó la aventura de Gastón Giménez en Estados Unidos, quien este martes jugó su primer partido como titular en Chicago Fire.

A comienzos de marzo, el ex volante de Vélez firmó el acuerdo, se despidió de Gabriel Heinze -por entonces entrenador del Fortín- y luego de armar las valijas, aterrizó en Estados Unidos para ser presentado como flamante refuerzo del Chicago Fire​. Incluso días después de su arribo tuvo algunos minutos en cancha en el empate de su equipo 1 a 1 ante New England Revolution.

Luego de un largo tiempo de incertidumbre y confinamiento, el Tonga volvió a tener acción y la rompió. Esta vez jugando desde el inicio, la Máquina Roja superó 2 a 1 al Seattle Sounders, el vigente campeón del certamen estadounidense y donde se desempeña el ex Boca Nicolás Lodeiro​.

El compromiso correspondiente a la primera fecha del Grupo B de la Major League Soccer​ comenzó con la visita como protagonista y manteniendo la posesión de la pelota, sin embargo, fue Chicago el que se adelantó en el marcador apenas inició el complemento gracias al grito del esloveno Robert Beric.

El empate transitorio llegó a 14 minutos del cierre, tras una gran jugada colectiva que terminó dentro del área chica el keniano Handwalla Bwana. Cuando todo parecía que moría en otra igualdad (Seattle había firmado tablas 1 a 1 en el debut del certamen ante San José Earthquakes), llegó el tiro de esquina que cambió la historia.

Giménez se hizo cargo de la ejecución (vale aclarar que aunque mida 1,88 metros y tenga buen juego aéreo, también se destaca su pegada, algo que demostró en Vélez), la pelota pasó toda el área para que finalmente Mauricio Pineda la empujara y decretara la victoria de los Fire.

Con este triunfo, el conjunto que dirige el suizo Raphaël Wicky lidera el grupo y volverá a tener acción el próximo domingo 19 de julio ante el San José de Matías Almeyda y compañía.