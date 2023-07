Estas vacaciones de invierno fueron las mejores desde 2017

Así lo afirmó el presidente de la CAME, Alfredo González, quien analizó los datos con el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens. Más de cinco millones de turistas y 10 millones de excursionistas se movilizaron por todo el país durante el receso que finaliza este domingo.

Las vacaciones de invierno implicaron un impacto económico en las economías regionales de 1.500 millones de dólares y fueron las mejores desde 2017, estimaron este sábado desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El presidente de la CAME, Alfredo González, analizó con el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, la temporada de vacaciones de invierno que finaliza este domingo, en la que se han movilizado más de cinco millones de turistas y 10 millones de excursionistas.

Según la entidad, implicó un impacto económico en las economías regionales de 1.500 millones de dólares (a moneda constante, a dólar oficial).

“Estos 21 días reflejan la mejor temporada invernal desde 2017″, dijo el titular de CAME, según un comunicado de la entidad difundido hoy.

Alfredo González agregó: “El turismo es un gran derramador en varios sectores, ya que en las localidades que reciben visitantes no sólo se benefician los emprendimientos ligados a la actividad, sino todos los demás comercios”.

