Estatales: Costa pide que el Gobierno otorgue un bono de fin de año de $100.000

Si bien año tras años, la inflación genera preocupación en los argentinos, este 2023 la situación se agravó aún más, alcanzando cifras que no se registraban hacía 20 años. Ante este preocupante escenario y la gran caída salarial que se evidencia, la diputada provincial (UCR), Ana Costa consideró que el Gobierno provincial debería otorgar un bono de fin de año de $100.000 para los estatales.

“La caída salarial es estrepitosa, durante el 2023 la inflación superó los 150%, los incrementos otorgados fueron insuficientes, con lo cual la caída del salario real de los empleados públicos, tanto provinciales como municipales de Formosa, será muy grande, según algunos analistas de 50%. Ante este contexto urge un bono de $100.000 para los estatales”, aseveró y añadió que “Formosa es una provincia con superávit y puede hacer frente a esta medida”.

Seguidamente la legisladora puso en resalto que, si bien todavía no se definió el monto, el gobernador de Corrientes Gustavo Valdez ya anunció que junto al aguinaldo se pagará un bono navideño, mientras que desde el gobierno de Formosa no se habla al respecto. “Acá solo se aseguró el aguinaldo, pero respecto a una suma extra no hay novedades”, lanzó.

“La situación económica del país obliga a que se tomen medidas extraordinarias para mitigar la situación de los formoseños que además afrontarán un 2024 muy complicado, este bono será un gran paliativo y la provincia está en condiciones de hacerlo realidad”, cerró.