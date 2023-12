Milei designó a Ricardo Schlieper como Subsecretario de Deportes de la Nación

Ricardo Schlieper tendrá a cargo la dirección del deporte del país durante el gobierno de Javier Milei. Su apoyo a las Sociedades Anónimas y a qué jugadores tuvo bajo su órbita. Los otros nombres que se habían analizado.

Ricardo Schlieper será el subsecretario de Deportes de la Nación en el gobierno de Javier Milei, quien asumió como presidente de la Nación. Pasará a depender del Ministerio del Interior comandado por Guillermo Francos. También se reconfigura el ENARD.

Schlieper, de 64 años, fue periodista deportivo en las décadas de 1970/80 como corresponsal de Clarín y El Gráfico. Luego, se asoció con Juan Luis Berros para representar a entrenadores y futbolistas. Entre los que estuvieron bajo su órbita se encuentran Hernán Díaz, Juan Antonio Pizzi, Gabriel Simón y Nicolás Tagliafico. Además, tuvo protagonismo en la transferencia de Lucas Blondel desde Tigre a Boca a mediados de año.

El nombre de Schlieper surgió después de otros nombres que se barajaron anteriormente para ocupar el cargo de la gestión del deporte nacional: el primero tenía que ver con el exremero Ariel Suárez, vinculado con Patricia Bullrich, pero que no logró consenso; el segundo nombre que se analizó era el de Santiago Lange, pero no convencieron al medallista olímpico de incursionar en la política.

FInalmente, Guillermo Francos, quien estará a cargo del Ministerio del Interior, sugirió el nombre de Schlieper, quien tiene un recorrido tanto en política como en deporte. En política participó con Ricardo López Murphy y Mauricio Macri en el PRO. Fue candidato a intendente de Rosario por este último partido en 2011 y en las elecciones de este año integró la lista de Patricia Bullrich como candidato a diputado.

En las últimas semanas, cuando se instaló el debate de las Sociedades Anónimas en el Deporte, Schlieper utilizó su cuenta de Twitter para mostrarse a favor y publicó un tweet en el que detalla el club en el que se desempeña cada uno de los futbolistas campeones del mundo con Argentina. «Los mejores del mundo juegan en clubes que son SA. El fútbol en casi todo el mundo es SA. Y los hinchas celebran, festejan y se divierten en los mejores estadios. El fútbol no está para campañas políticas», escribió.

Además, se pronunció contra la eliminación de descensos de parte de la AFA y aseguró que «siempre se puede estar peor». «Aprovechando el manto de impunidad que les dio a los dirigentes el Mundial de Qatar».

Diógenes de Urquiza estará al frente del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), cargo que ya ocupó anteriormente.

De Urquiza fundó, a fines de los ’80, junto a Mauricio Macri la Asociación Padel Argentino y suma una larga trayectoria como dirigente deportivo. Durante el gobierno de Macri se desempeñó como coordinador gerencial del ENARD y luego pasó a la Secretaría de Deportes de la Nación cuando Carlos Mac Allister (quien era el titular), se postuló como gobernador de La Pampa.