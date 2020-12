Estatales del Indec defendieron plan de empleo público y señalaron que el 25% es insuficiente

Compartir

La Junta Interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) aseguró que la pauta salarial del 25% anual acordada por ese gremio y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) “es insuficiente”, aunque reivindicó la iniciativa oficial de regularización del empleo público.

En un documento los delegados en el organismo Raúl Llaneza, Fabio Peñalva y Marcela Almeida, titulado “Que el árbol no tape el bosque”, resaltaron el plan oficial de pase a planta permanente de casi 30 mil trabajadores estatales, pero dijeron que el acuerdo paritario salarial firmado “es del todo insuficiente”.

“Los trabajadores del Estado continúan reclamando una compensación por gastos extraordinarios afrontados al ofrecer los bienes y servicios personales para cumplir las tareas durante la pandemia de coronavirus. Y también los insumos mobiliarios para que ello no significase un deterioro de la salud”, dijeron.

Demandaron “el pago de la deuda que el Estado empleador mantiene con los trabajadores, que se agudizó en el último lustro”, pero defendieron la regularización del empleo porque permitirá “el ascenso vertical de la planta permanente, postergada por la ausencia de recursos, y el pase a ella de unos 30 mil empleados”.

Los delegados pidieron “precisiones” sobre “la reglamentación de la iniciativa oficial de regularización del empleo para analizarla”, y demandaron que “no excluya a los monotributistas y a aquellos que por la Resolución 48 o planta transitoria no tengan al menos 5 años de antigüedad en esas modalidades”.

La Junta Interna exigió que se contemple a la totalidad de los trabajadores del Indec “en un mismo momento y sin distinción de relación contractual”; que “el pase se produzca sin pérdida salarial” y se elabore “un sistema estadístico nacional fuerte con todos los trabajadores en una única planta permanente jerarquizada para que cese el fraude laboral, el clientelismo, la ausencia de igualdad de oportunidades y de trato”, puntualizó.

“No hubo cláusula de revisión salarial ni en noviembre de 2019 ni en marzo último, como fue previsto. El 7% otorgado hace dos meses debía haberse tomado como cierre de la paritaria 2019-20, conformando un 25 por ciento total para ese período”, añadió.

ATE y UPCN acordaron en el Ministerio de Trabajo una paritaria del 18% en tres cuotas sobre los salarios de septiembre, lo que totalizó en el año 25%. También convinieron la continuidad de la suma fija de 4 mil pesos que se paga desde marzo y un bono de fin de año por ese valor para ingresos de hasta 60 mil pesos brutos.

