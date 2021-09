Este domingo, Crucero del Sur brindará servicio gratuito desde las 6 de la mañana hasta las 00 horas

Compartir

José Olmedo, director de Transporte de la Municipalidad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO explicó que este domingo 12 de septiembre, la empresa Crucero del Sur brindará el servicio gratuito en todo el ámbito de la ciudad, desde las 6 la mañana hasta las 00 horas, en el marco de la celebración de las PASO.

“El martes en horas de la noche salió una resolución del Ministerio de Transporte de la Nación en el cual se invitaba a todas las jurisdicciones del país a adherir a esa resolución que expresaba que se debe brindar un servicio similar al que se brinda los días sábado y por eso los días domingo 12 de septiembre y domingo 14 de noviembre tanto para las elecciones PASO como para las elecciones generales, ese servicio diferencial se brindará. Debemos tener la misma cantidad de unidades que tenemos un día sábado como así también mantener la frecuencia que tenemos los días sábados, el servicio va a ser en ese día normal, los recorridos van a ser iguales a todos los días, el boleto va a ser gratuito porque en virtud de la adhesión que se pueda dar entre provincia, municipio y nación con respecto a la resolución, el estado nacional va a compensar a las empresas prestatarias del servicio teniendo en cuenta la cantidad de cortes de boletos en un día sábado y esto está destinado a todas aquellas jurisdicciones que estén enmarcadas en el sistema de boleto electrónico, es decir la SUBE y Formosa cuenta con ella por eso nos adherimos a la cuestión y los capitalinos van a tener la posibilidad de usar el transporte en forma totalmente gratuita”, detalló Olmedo.

Destacó además que en Formosa, “vamos a tener una excepción en cuanto a la prestación del servicio, la resolución habla de horarios mientras duren los comicios, acá vamos a prestar el servicio desde las 06 de la mañana hasta las 00 horas de ese día. En ese tramo van a circular los colectivos en todo el ámbito de la ciudad de Formosa en forma totalmente gratuita”.

Aclaró en ese marco que “no es necesario” que los pasajeros cuenten con SUBE, ya que “eso implica que la deban pasar por la validadora, pero no es necesario porque si pasan se va a cobrar el boleto, como no hay tiempo prudencial para reprogramar las máquinas y que no se cobre el día domingo 12 de septiembre, no será necesaria la tarjeta, los pasajeros simplemente subirán a las unidades, quizás para el domingo 14 de noviembre que son las elecciones generales ya estemos un poco más avanzados en el esquema informático y quizás tengamos que usar la SUBE. Por el momento para este domingo no vamos a usar la SUBE, solamente es subir al colectivo”.

En la jornada eleccionaria transitarán por la ciudad un promedio de 60 unidades con una frecuencia de entre 15 y 18 minutos.

Olmedo explicó también que “en estos comicios y con el servicio que prestará la empresa tiene injerencia el municipio a habida cuenta de que la empresa prestataria de servicios debe solicitar autorización para prestar este servicio o cualquier otro que sea extraño al funcionamiento dentro de cada uno de los recorridos de las líneas asignadas. El caso omiso a esa autorización tiene sanciones monetarias para la empresa por el incumplimiento del contrato de concesión y del pliego de bases y condiciones al momento de haber contratado con ellos”, aclaró.

Para finalizar señaló que hasta el momento la empresa no prestará el servicio transportando urnas. “Hasta ahora no tenemos el permiso, sé que estaban en tratativas porque pasa por una cuestión comercial la situación, por lo general en cada una de las elecciones que podemos ver desde que llegó Crucero del Sur a la ciudad de Formosa, ha prestado el servicio a todo el comando electoral y no creo que esta sea la excepción a la regla”, culminó.

