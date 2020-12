“Estoy absolutamente convencido que vamos a salir de esta crisis”, afirmó Caló

Compartir

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, afirmó que la conducción de la CGT “siempre apoyó” al Gobierno del presidente Alberto Fernández y se mostró “absolutamente convencido de que “los argentinos saldrán de esta crisis económica”.

“Veo como todos los días el Gobierno Nacional trabaja con todos los sectores, articulando políticas con los empresarios y los trabajadores. Estoy completamente convencido que de esta vamos a salir como ya hemos salido de otras graves crisis”, estimó Caló en diálogo con Télam.

El secretario general de la UOM anunció que la organización sindical que conduce “alcanzó ayer un aumento paritario del 39,6 por ciento, a cobrarse a partir del 1 de enero próximo”. “Esta para nosotros es otra gran noticia”, subrayó.

El presidente Alberto Fernández compartió un almuerzo con la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT), en una reunión de dos horas y media en la que se trataron diversos temas de interés sindical, como las cuestiones relacionadas a los fondos de las obras sociales y el armado de un esquema de encuentros más asiduos, según indicaron fuentes de la central Obrera.

“La verdad es que fue una reunión muy buena, una reunión distendida, el Presidente (Alberto Fernández) nos dedicó dos horas a los dirigentes de la CGT. Hemos planteado los temas que son importantes para nosotros y que son de conocimiento público como la situación de los jubilados”, señaló Caló.

Caló aseguró que en este encuentro con el Jefe de Estado se abordaron “todos los temas que el movimiento obrero tenía y tiene en carpeta para plantear como la situación de los jubilados; el financiamiento de las obras sociales y los precios de los remedios; la continuidad de programas como el IFE o Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción” (ATP).

“El señor Presidente recepcionó los temas pendientes, algunas contestaciones nos dio, y quedamos que de aquí en adelante nos vamos a reunir cada 15 o 20 días con él, para que las charlas no tengan esperas tan largas como las que motivó esta pandemia. Queremos que la CGT y el Presidente no se tengan que enterar por los medios (de prensa) las cosas que el Gobierno hace y las preocupaciones que tiene el movimiento obrero”, subrayó el sindicalista.

“A nadie le conviene enterarnos de las cosas por la prensa”, opinó Caló y de inmediato afirmó: “Esta CGT siempre apoyó al Presidente Alberto Fernández, lo va a seguir haciendo como desde el primer día”.

Sobre si se habló con Fernández de la situación económica del país, Caló aseguró que se tocó la cuestión “de la economía que está difícil, pero donde el Gobierno acompañó siempre a la gente”.

“En esta difícil situación que se generó por la pandemia, no le faltó alimento a nadie. El Gobierno va a seguir acompañando a los trabajadores y con subsidios a las familias más pobres”, evaluó el metalúrgico.

Y en ese sentido, agregó: “Los argentinos ya veníamos de una situación grave antes de asumir (Alberto) Fernández con las políticas del Gobierno de (Mauricio) Macri. Hoy vivimos una situación económica difícil producto de lo que dejaron los otros (el gobierno macrista) y de la pandemia”.

“Pero creo que se está remontando. Por ejemplo, en la actividad industrial metalúrgica, en los últimos 30 días, ingresaron 6.000 personas a trabajar. Bueno esto es un buen aliciente para todos. Ojalá se pueda ver que ocurre en otras ramas de la producción del país”, remarcó.

