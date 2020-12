“Estudiar en Verano” iniciará la segunda quincena de enero

Compartir

Linkedin Print

El director de Enseñanza Secundaria, Eduardo Aguirre, confirmó que, desde la segunda quincena de enero, se llevará a cabo el programa “Estudiar en Verano”, enmarcado en el programa nacional Acompañar Puentes de Igualdad.

“El sentido es el acompañamiento a los estudiantes que todavía no acreditaron espacio principalmente, que tengan un lugar en sus escuelas para poder estudiar, conformamos grupos de estudio y se le asignan tutores”, explicó el docente.

Y aclaró: “Nosotros tenemos nuestra propuesta que viene hace años a la que se le agrega algunas cuestiones que tienen que ver con acciones de políticas socioeducativas, de actividades más de vinculación con la escuela a través de espacios de deporte, de arte, de cultura”.

El programa se llevará a cabo con clases semi presenciales, tal como concluyó el año, será en grupos reducidos de no más de diez estudiantes y cumpliendo los protocolos establecidos previamente.

“Ya tuvimos la experiencia de la semi presencialidad en la mayor parte de las instituciones de la provincia, acá en capital fueron en las escuelas de los barrios como el circuito 5, esa lógica vamos a trasladarla al programa Estudiar en Verano que, en esencia, en los años anteriores era ese sistema también”, indicó Aguirre.

Por otro lado, señaló que hubo un alto porcentaje de estudiantes que tuvieron “muy poca” conexión con la escuela durante el año, no sólo a través de medios digitales sino en relación a bibliografía y materiales escritos.

“Esa fue la diferencia que es la mayor preocupación y ocupación nuestra en este tiempo”, aseveró.

Por último, el responsable del área anticipó que este programa “no es un correlato de aprobación directa de la materia”, pero que se tiene en cuenta porque el tutor o tutora acompaña a los estudiantes hasta abril, donde son las últimas mesas del año.

“No es una mesa de un día como conocemos comúnmente, sino que es un proceso de varias semanas, presentación y elaboración de trabajos y al final un coloquio”, finalizó.

Compartir

Linkedin Print