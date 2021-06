Eurocopa: España puso en riesgo su clasificación, Francia empató y Alemania superó a Portugal

Compartir

Linkedin Print

La Eurocopa no se detiene. Ayer fue una jornada de lujo, con cuatro de los principales candidatos al título en acción. En el primer turno, la campeona del mundo Francia igualó ante Hungría. Portugal, último ganador del certamen, terminó goleado por Alemania. Para cerrar, España no pudo contra Polonia.

España- Polonia

Luego de la importante victoria de Suecia ante Eslovaquia, la Roja quedó prácticamente sin margen para el error si es que aspira a seguir con vida en el certamen continental: empató 1-1 con Polonia por la segunda fecha del Grupo E y buscará el boleto a la siguiente instancia en la última jornada.

Los dirigidos por Luis Enrique, pese a que cuentan con varias bajas de peso, iniciaron imponiéndose 1-0 con un gol convertido por Álvaro Morata que les permite conseguir un triunfo para acomodarse dentro de la parte alta de la tabla de posiciones. Fue Robert Lewandowski quien igualó el partido en el segundo tiempo.

Con estos resultados, Suecia lidera la zona con 4 unidades, seguido por Eslovaquia (3), España (2) y Polonia (1). El combinado español buscará la clasificación el próximo miércoles ante los eslovacos, al unísono del encuentro que disputarán Suecia y Polonia. Cabe destacar que clasifican los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros de las seis zonas.

Portugal- Alemania

En el Allianz Arena de Múnich, se vieron las caras dos de los principales candidatos al título. Pese a empezar ganando con gol de Cristiano Ronaldo, la selección de Portugal cayó por 4-2 ante una Alemania que mostró su versión más arrolladora y encendió la pelea en el Grupo F. Die Mannschaft revirtió el resultado antes del descanso y sentenció el pleito en un segundo tiempo apasionante.

El elenco dirigido por Joachim Löw logró la remontada con dos goles en propia meta de defensores portugueses (Ruben Dias y Guerreiro) en tres minutos. Había sido Ronaldo, con un rechazo en su área y un sprint de 80 metros, quien había abierto el marcador y quedó a dos goles del récord de máximo goleador de selecciones en la historia, que por ahora pertenece a Ali Daei.

En el complemento, el seleccionado teutón sumó los goles de Kai Havertz y Robin Gosens (la gran figura del partido) para ampliar su ventaja y encarrilar su victoria, aunque luego Diogo Jota firmó el 4-2 y el encuentro tuvo emociones hasta el pitazo final.

Portugal, campeón de la pasada edición de la Eurocopa, llegaba a este encuentro en muy buena forma porque venía de golear por 3-0 a Hungría. Pero con esta victoria del cuadro germano, que tuvo un inicio flojo, el grupo está que arde: Francia es líder con 4 puntos, mientras que Portugal (su próximo rival) y Alemania tienen una unidad menos.

Hungría- Francia

Francia, actual campeón del mundo y finalista de la pasada Eurocopa, no logró sellar su boleto a la siguiente fase del torneo. Sus credenciales de candidata siguen intactas pero en segunda presentación dentro del denominado Grupo de la Muerte ha empatado 1-1 ante Hungría tras comenzar perdiendo.

Los Blues de Didier Deschamps, que salieron a jugar con Antoine Griezmann, Karim Benzema, Kylian Mbappé desde el arranque, iniciaron en desventaja en un partido con las gradas repletas en el Puskás Arena de Budapest. El primer gol del encuentro fue obra de Attila Fiola, quien puso arriba en el marcador al cuadro local justo antes del descanso.

Al regresar del entretiempo, el combinado nacional galo salió con todo su potencial a conseguir la igualdad y la encontró recién en el minuto 65. Un balón en largo de Hugo Lloris que no despejaron los defensores húngaros le quedó a Mbappé, quien habilitó a Griezmann para que firme el 1-1 que fue definitivo.

Ahora Francia ha quedado en la cima del Grupo F con 4 puntos, favorecido por la caída de Portugal ante Alemania. El cuadro luso no logró ponerse líder ni asegurar su pasaje a la siguiente ronda, la pelea está al rojo vivo en el Grupo de la Muerte.

Compartir

Linkedin Print