Eurocopa: Rapallini será el cuarto árbitro en Bélgica-Italia en cuartos de final

El argentino Fernando Rapallini será el cuarto árbitro del encuentro que jugarán el viernes en Munich los seleccionados de Italia y Bélgica, por los cuartos de final la Eurocopa, certamen en el cual el referí platense estuvo a cargo de dos partidos, uno de fase de grupos y el restante por los octavos de final.

El partido entre italianos y belgas, que se jugará este viernes desde las 16 (hora de la Argentina), tendrá como árbitro principal al esloveno Slavo Vincic, asistido por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, según lo anunció la UEFA en su página oficial.

En cuanto al cuarto árbitro y su función, el mismo se ubica en la banda entre ambos bancos de suplentes con la misión de sustituir al principal o a sus asistentes en caso de una lesión y otras labores que el referí no puede realizar por estar dentro del terreno de juego, como avisar de un cambio o evitar que los entrenadores salgan de su zona permitida.

Rapallini, de 43 años, dirigió el partido de fase de grupos entre Macedonia-Ucrania y luego arbitró Francia-Suiza en octavos de final, mientras que fue cuarto árbitro en Bélgica-Rusia, en la primera etapa del certamen continental.

Los arbitrajes de Rapallini fueron buenos aunque en el cotejo entre Francia-Suiza no sancionó un tiro penal para los helvéticos que si fue notificado por el VAR.

En cuanto al otro cotejo del viernes por cuartos de final entre Suiza-España en la ciudad rusa de San Petersburgo, tendrá como árbitro al inglés Michael Oliver, asistido por Stuart Burt y Simon Bennett, siendo el cuarto árbitro Ovidiu Hatsegan de Rumanía.

