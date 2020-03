Evans: «Después de esto, nuestros líderes deberían ver cómo se rescata la pyme»

Compartir

Patricio Evans, integrante de la Comisión Directiva de Hoteleros y Gastronómicos de Formosa y propietario de Asterión y Bar al Fondo, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la situación por la que atraviesa el sector de hoteleros y gastronómicos que debieron cerrar sus puertas totalmente en el marco del asilamiento social obligatorio dispuesto desde hace 5 días por nación ante el avance del coronavirus en el país.

«Hace una semana que cerramos completamente el Hotel Asterión y el último fin de semana anterior fue el último que trabajó Bar al Fondo», comenzó contando y señaló que están haciéndole frente a la situación, «hago el esfuerzo mental de convencerme y seguir dando la misma respuesta, como ciudadano estoy convencido de que estamos haciendo lo correcto, que es aislarnos ante esta pandemia ya que es el único remedio que hasta ahora ha encontrado el mundo entero, una vez que superemos la pandemia veremos cómo comerciantes qué nos quedó porque es toda una cadena de proveedores, de clientes, de negocios que no sabemos cómo vamos a afrontar todos los impuestos, cuentas por pagar, las que tengamos a cobrar ver de qué manera serán canceladas, hoy nuestra única prioridad financiera es que cuando llegue fin de mes ver qué podemos depositar en la cuenta sueldo a nuestros empleados, los demás pagos con algunos proveedores fuimos conversando que tendremos que prorrogarlos, haremos algún acuerdo, tiraremos algún cheque, no sabría tanto cómo vamos a hacer porque tampoco sé cuánto va a durar esto», dijo.

Asimismo aseguró que «tengo la certeza de que esto al menos unos 15 días más se va a prorrogar. Los empleados están en sus casas, nosotros actuamos antes del jueves donde el presidente específicamente declaró que teníamos que cerrar los comercios que no son de primera necesidad, acatamos eso, todo el personal se fue a sus casas y nos distribuimos en familia para hacer los mantenimientos necesarios de cada uno de los negocios».

Respecto a qué pasa en el sector, indicó que «tenemos varios grupos de chat de los comerciantes del centro, yo tengo de hoteleros de la región, otro chat de hoteleros que son de distintos puntos del país y gastronómicos, el lunes por la noche hicimos un videochat con varios cocineros destacados de la región y nos decían lo mismo, que se paró en un 100% la actividad, cada uno está en sus casas con sus familias, creo que nos encomendamos a Dios porque acá no hay ciencia económica que sea válida aplicar, ya que inclusive desde las declaraciones mismas del estado se ha hablado de salir al rescate de algunos sectores de la economía pero en ningún momento se habló de qué va a pasar con los comercios, cómo afrontaremos la deuda es la pregunta, porque un negocio que pague sus deudas y se quede sin dinero es difícil, tampoco funciona así. Yo de todas maneras insisto y creo que todavía falta tanto para que podamos salir de esta cuarentena y es tan importante que la cumplamos que no va a tener ningún sentido hablar de cómo estamos resolviendo este mediano plazo si no salimos vivos de esta situación».

De la misma recordó que «ya veníamos de un año económicamente duro, de recesión donde muchos comerciantes fuimos consumiendo nuestras reservas para sostener la propuesta comercial, encima nos agarra sin resto, creo que esta situación pone a prueba a quienes son nuestros lideres políticos, sindicales, los intelectuales de cada área que son los que muchas veces aportan propuestas de solución para entender de que el mundo después de esto será otro, leía un ensayo en un diario que hablaba de que después de la pandemia de 2008 que no fue global como esta, fue más pequeña la de la influenza, uno de los cambios más importantes que hubo fue la concentración del poder económico es decir que solamente salieron airosos los grandes grupos económicos, todos los comerciantes chicos se quedaron en el camino y lo que deberíamos estar haciendo hoy ese grupo de lideres políticos, sindicales e intelectuales es ver cómo se rescata la pyme de todo esto para que pueda volver a operar, es un desafío al cual no tenemos ninguna respuesta».

«Al venir de una situación tan mala de recesión, hay muchos negocios que prácticamente han dejado de ser negocios y con esta situación final que hoy estamos viviendo, el comerciante aún así los que puedan tener otros ingresos como alquileres o lo que sea, llega el momento en que toman la decisión de dejar caer el negocio porque si no se siente acompañado por el estado, por los sindicatos, si el negocio dejó de ser negocio, llega el momento en que uno dice que sea lo que Dios quiera, pero todo esto tiene que ver con qué gesto hacemos como sociedad en conjunto, una vez que pase la pandemia de qué esperamos de nosotros mismos», indicó.

«Somos el jamón del sándwich porque no tenemos ni la posibilidad del lobby que tiene un gran grupo empresario de que muchas veces los estados salen a rescatarlos, a comprarle su deuda, a refinanciar, a reasignarle cómo va a pagar sus compromisos, no tenemos acceso a ninguna de esas posibilidades y a la vez en mi caso somos una familia que ha decidido invertir y reinvertir todo lo que ha podido generar dentro de la economía misma y que también estamos presos de que la economía vuelva a accionar para que existan posibilidades de volver a ser operativos», expresó.

«En la zona comercial donde estamos nosotros hay muy poca vivienda, es microcentro y si no hay actividad comercial no tenemos muchos domicilios cerca y el bar que teníamos abría viernes y sábados, nos especializábamos en brindar micro eventos de cumpleaños, reuniones sociales, mesas de algún tipo de festejo que es todo lo que justamente se prohibió», lamentó.

«Yo hago mi propio ejercicio mental porque a mí también me están comiendo los piojos con el encierro, pero creo que hoy la prioridad más allá de que lo que nos suceda a posterior es que todos mantengamos la calma, que mantengamos el encierro porque sin cumplir eso no va a haber forma de salir, por el contrario se va a prologar el periodo de cuarentena y vamos a estar bastantes más complicados de lo que estamos hoy», finalizó.