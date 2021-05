Evasión fiscal: secuestraron mercadería valuada en 280 mil pesos en un control sobre RN 11, acceso norte

Compartir

Durante un operativo de control sobre la Ruta Nacional N° 11 acceso a la ciudad de Formosa, la Policía secuestró por evasión fiscal mercaderías por un valor de 280 mil pesos que eran transportados en un automóvil hacia la ciudad de Clorinda.

El procedimiento fue llevado a cabo siendo las 13:40 horas del viernes, cuando efectivos de la Subcomisaría Namqom que se hallaban realizando control de tránsito sobre Ruta Nacional N° 11 y acceso alternativo a esta ciudad a fin de dar cumplimiento al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (A.S.P.O), verificaron un vehículo Volkswagen Suran, guiado por un ciudadano de 58 años de edad, de la localidad de Clorinda, quien al ser consultados sus datos filiatorios, registra permiso de circulación de Reparto a domicilio de Alimentos, generado para la Localidad de Clorinda.

Al momento de la consulta por el motivo de su circulación en esta Ciudad, éste refirió hallarse por razones de Salud y al solicitarle que exhiba el baúl del mismo, transportaba varias cajas de elementos de limpieza, no pudiendo justificar la procedencia de los mismos ya que solamente contaba con boleta X, como así el mismo se hallaba realizando una actividad la cual no se encuentra entre las dispuestas por el Consejo Integral COVID-19.

Ante esa situación, labraron el acta pertinente, procediéndose al secuestro preventivo de las mercaderías por no contar con la Factura “B” correspondiente para el traslado de mercaderías dentro de la Provincia; así mismo se notificó la infracción al DNU del conductor del vehículo quien se hallaba realizando una actividad no establecida dentro de las Esenciales.

Dicha situación fue puesta en conocimiento de la Dirección General de Rentas quienes se harán cargo del procedimiento; mientras que el conductor del vehículo fue notificado del DNU correspondiente continuando con su viaje a la ciudad de Clorinda, y las mercaderías permanecen en esa dependencia, a disposición de Rentas.

