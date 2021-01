Exhortan a la comunidad a estar alertas y seguir con los cuidados para prevenir el coronavirus

Compartir

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se solicita a la comunidad, extremar los cuidados destinados a prevenir la circulación, transmisión y contagio del coronavirus, teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual que atraviesa la provincia y la importancia que tiene el autocuidado, como barrera clave para evitar la enfermedad.

De este modo, se alerta a la población a no relajarse y estar atentos a cumplir con las medidas de prevención, orientadas a cuidarnos a nosotros mismos y, a la vez, a partir de los cuidados individuales, resguardar también la salud de nuestras familias y de las personas que nos rodean.

En primer término, se aconseja el uso del barbijo “al salir de la casa, de manera permanente. Debe estar bien colocado, cubriendo la nariz, boca y mentón. Y cuando se va a retirar, hacerlo desde las tiras sin tocar el frente”.

Por otra parte, indicaron como fundamental al lavado de manos, el cual debe hacerse con agua y jabón “de cualquier tipo, todos son útiles para matar a los agentes infecciosos”. Esta medida debe repetirse varias veces al día, sobre todo “después de haber tocado distintas superficies, de haber estado en lugares públicos en contactos con variados objetos e inmediatamente al ingresar a la casa”.

El lavado de manos debe durar al menos entre 40 y 60 segundos y debe hacerse frotándose las manos con una solución jabonosa “tanto las palmas de las manos, como el lado opuesto, entre los dedos y los puños. Luego enjuagarse con abundante agua y secarse con pañuelo descartable, toalla o repasador, limpios”.

En ese sentido, para la higiene de manos, se sugiere también el uso de alcohol en gel “cuando no es posible lavarse con agua y jabón”. Se recuerda que esta solución es de utilidad, siempre y cuando la suciedad de las manos no sea visible. De lo contrario, es necesario usar agua y jabón.

Asimismo, se apela a la comunidad a mantener la distancia social, entendida como el distanciamiento físico entre personas, el cual debe ser de al menos 2 mts. “Esta medida debe cumplirse estrictamente al salir de la casa”.

Otros cuidados

Apelando a la conciencia individual y colectiva, explicaron que deben, igualmente, evitarse las reuniones con muchas personas, más que nada en espacios cerrados. “En caso de hacerse, deben ser al aire libre y con la cantidad de personas autorizadas”.

Evitar compartir objetos personales: cubiertos, vasos, repasadores, toallas, mate, tereré. Desinfectar las superficies de contacto para el uso común, acentuando por ejemplo: perillas de luz, picaportes, pasamanos, teléfonos, teclados, escritorios, mesadas, canillas y grifos y otros similares. Y ventilar los ambientes diariamente.

“El uso del barbijo, la distancia mínima de 2 mts, el lavado de manos y el uso de alcohol, son las medidas principales. Pero es necesario, al mismo tiempo, seguir los protocolos indicados por las autoridades sanitarias de la provincia y de cada localidad en particular”, exhortaron desde la cartera de salud provincial.

