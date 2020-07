Éxodo en vóley argentino: 30 jugadores ya no estarán en la Liga Argentina

Compartir

Las noticias del mercado de pases y de argentinos que la próxima temporada la jugarán en el exterior son moneda corriente. Hasta el momento, 23 jugadores nacionales que disputaron la última Liga Argentina ya tienen desafío fuera del país y a ellos se suman siete jugadores extranjeros que ya firmaron con otros clubes.

En una temporada que todavía espera confirmación de fechas y equipos, en un repaso equipo por equipo, sin dudas Bolívar aparece como el más afectado y que en caso de jugar deberá apelar a una renovación, que incluye técnico. Ya no seguirán Uriarte, Loser, Alexis González ni Martín Weber, mientras que Herrera y Osniel Melgarejo partirán a Francia. UPCN, en tanto, perdió a los centrales Gauna, Ramos y Zerba (también con futuro francés), a Luengas y Martina y tampoco seguirá Miguel López Castro, que va al Sada de Marcelo Méndez.

Obras de San Juan también fue sacudido. Los tres cubanos (Concepción, Cárdenas y Romero) ya tienen futuro europero, mientras que el trío argentino Gallego, Benavídez y Bitar se va para el Boiro español. Algo similar sucede con Gigantes, semifinalista de la temporada 19/21 y que ya no podrá contar con Finoli, Lima ni Tomás Ruiz.

Monteros Vóley es el único equipo de los que jugó la temporada pasada que estaría en condiciones de mantener el mismo plantel si quisiera, mientras que Puerto sólo sufrió la partida de Javier Vega, con futuro en Portugal.

Ciudad y River, por su parte, también sufrieron bajas que obligarán a una renovación aunque no tan marcada como la de los equipos mencionados anteriormente. Por último, Ateneo sufrió durante la misma Liga la partida de Giustiniano, Scarpin y Benítez y es una incógnita para la próxima temporada como plaza participante.

Repaso de equipo por equipo

Nombre (Futuro equipo y condición)

UPCN: Miguel López Castro (Extranjero/Sada), Martina (Melilla), Uchikov (Extranjero), Ramos (Narbonne), Gauna (Arago de Sete), Zerba (Narbonne), Mishchuk (extranjero), Luengas (Raision Loimu), Brajkovic, Perren, Toro.

Bolívar: Uriarte (Narbonne), Herrera (extranjero/Chaumont)), Loser (Tourcoing), F. Imhoff, O. Melgarejo (extranjero/Chaumont), Leon (extranjero), M. Weber (Raiffeisen Waldviertel Team), A. González (Montpellier), B. Melgarejo, Bernasconi.

Gigantes: Finoli (Bergamo), Lima (Afyon), Jonadabe Carneiro (extranjero), Bonacic (Extranjero), Ruiz (Saint Quentin), Rivas (extranjero), Sánchez, Filardi, Hernández.

Obras: Bitar (Boiro), Romero (extranjero/Ajaccio) Cardenas (extranjero/Tourcoing), Gallego (Boiro), Concepcion (extranjero/Indykpol Azs Olsztin), Benavidez (Boiro). R. Quiroga, I. Fernández, R. Nielson, Franetovich.

Ciudad: Chirivino (Saint Nazaire), Darraidou, Osoria (extranjero/Cambrai), Flores, Palonsky (Tourcoing), T. López (Buhl), Verasio, F. Gómez.

River: M. Giraudo (Nice), Balagué (Saint Quentin), Vicentin (Bielsko-Biała), Fernández, Rajczakowski, Gorosito, Villarruel, Tamburi.

Monteros Voley: Banda (extranjero), C. Imhoff, Figueroa, Aschemacher, Viller, García, F. López, Cuminetti.

Puerto San Martín: Urchevich, Vega (Póvoa de Varzim), Brunaccio, Carron, Vildosola, Verdun, Bonilla, Cardillo, Roberts, Arias Ramírez.

Ateneo: Riganti, Renato, Giustiniano* (Melilla), Scarpin, Benitez, Arroyo, Morelos (extranjero), Plaza Gandini.

*Dejaron Ateneo en medio de la Liga 19/20