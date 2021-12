Explican qué trámite realizar para desconocer una compra no autorizada con tarjeta de crédito

Compartir

Linkedin Print

La Defensoría del Pueblo informó qué trámite se debe realizar para desconocer una compra no autorizada con tarjeta de crédito de manera eficiente y rápida.

Desde el organismo explicaron que con la pandemia “hemos podido observar que el mercado electrónico ha tenido un crecimiento exponencial en todo el país y del cual no son ajenos los consumidores de la provincia de Formosa. Se trata del comercio electrónico, y así lo reflejan los números: un estudio del mercado Euromonitor, que trabaja para Google, publicado en septiembre de este año, señaló que el e-commerce creció un 39% entre 2020 y 2021 en Argentina, y un 54% en todo Latinoamérica”.

En ese sentido,el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló como auspicioso este aspecto, pero, al mismo tiempo, advirtió que, con este método de compra surgieron nuevos problemas para los consumidores, esto es: fraude informático, robos de datos y, en general, las compras no autorizadas con tarjeta de crédito.

“Estas situaciones generan impotencia y desesperación en las personas ya que cuando revisan el resumen de su tarjeta de crédito y reconocen que hay una compra que ellos no efectuaron, los titulares de las cuentas no saben a quién llamar o cómo hacer para que esa transacción se cancele y se le reintegre el dinero. Es por ello que, con respecto al reintegro del dinero, los clientes de cuentas bancarias gozan de un derecho a la devolución por cobros desconocidos y, de hecho, hay una ley que los ampara: la Ley Nacional Nº 25.065 de tarjetas de débito, crédito y compras, que establece que el usuario tiene 30 días para realizar un reclamo a la entidad emisora del plástico (puede ser tanto un banco como una empresa que le haya dado la tarjeta)”, explicaron desde el organismo.

“Dentro de la ley se encuentra el Art. 26 que establece que el titular puede cuestionar la liquidación dentro de los 30 días de recibida, detallando claramente el error atribuido y aportando todo dato que sirva para esclarecer por nota simple girada al emisor». A la hora de hacer el reclamo, el usuario debería contar con estos datos para que el trámite sea más eficiente: número de comprobante, detalle de la transacción (identificación de la empresa a la que se le envió el pago), si el pago fue en pesos o en dólares y, por último, si se trata de una compra en cuotas (cantidad de pagos realizados y faltantes).

El reclamo por la impugnación del cobro desconocido deberá hacerla el titular de la cuenta. Una vez que se haya hecho el reclamo, la entidad bancaria tendrá 7 días hábiles para acusar recibo de la impugnación.

Asimismo explicaron cómo desconocer una compra no autorizada y para ello se deben seguir 3 pasos; Realizar el reclamo por correo electrónico. También se puede realizar a través de un formulario especial que la entidad bancaria tenga en su sitio web para estos casos, cargar los datos antes mencionados, sobre todo las compras que se desconocen. Una vez hecho esto, el reclamo ya estará dentro del sistema. Además se debe guardar el número de reclamo, mails enviados o cualquier dato que le brinde el banco o empresa que le dio la tarjeta. Una vez que el cliente obtiene su respuesta, este puede rechazarla si no está de acuerdo con la misma. Para ello, el usuario tiene los siguientes 7 días hábiles para notificar su disconformidad. Al término de ese plazo, el error deberá ser corregido o, en su defecto, justificar ese cobro con los comprobantes de pago y documentación pertinentes del caso. Si el banco o empresa no responde ante el reclamo luego de 7 días, el usuario puede recurrir al BCRA. Desde el mismo, este tipo de reclamos por parte de usuarios de servicios financieros no resueltos por las entidades bancarias son redirigidos a la Dirección de Defensa del Consumidor.

Para realizar el reclamo ante el BCRA de manera rápida y efectiva, hay que asegurarse de que hayan pasado 10 días hábiles desde que se hizo el reclamo y, a partir de eso, tener estos datos y documentación: ser usuario final de servicios financieros, número de reclamo asignado por la entidad bancaria (por eso es importante guardar esos datos), DNI, una copia del reclamo hecho ante el banco y una copia de la respuesta del banco ante el reclamo. Asimismo, en todos los casos, los usuarios damnificados, podrán acudir a la Sede de la Defensoría del Pueblo ubicada en calle Padre Patiño Nº 831 o a través de los correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar y/o a los teléfonos 3704 – 4436379 – 4436320 – 0800 444-1770.

Compartir

Linkedin Print