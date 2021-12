Venta de combustible: Formosa encabezó el podio de mayores subas mensuales en octubre

Compartir

En octubre de 2021, las ventas de combustibles al público, a nivel nacional, fueron por un total de 1.459.452 metros cúbicos, el volumen más alto no solo en lo que va del año sino también de los últimos veintidós meses. Esto equivale a una suba en el orden interanual del 35,6%, siendo la octava suba consecutiva en este nivel comparativo. En el caso de Formosa ocupa junto a Entre Ríos y La Pampa el podio de mayores subas mensuales.

A su vez, también se observó un incremento en la comparación mensual contra septiembre del presente año: +6,9% a nivel país y acumula cinco meses sin caídas.

Desempeño

por regiones

La comparación interanual (vs octubre 2020) muestra que, al observar los datos por regiones, todas han experimentado alzas, naturalmente en diferentes ritmos. En este contexto, el mayor incremento año/año se dio en la Patagonia (+44,4%), seguida por la Pampeana (+42,5%). Cuyo y el NOA, por su parte, comparten el tercer lugar con un alza del 39% en cada caso. Estas son las cuatro regiones con alzas por encima de la media nacional. Debajo de ella, quedaron el NEA (+32,8%) y cierra CABA-PBA (+29%).

A su vez, en el análisis comparativo mensual (vs. septiembre 2021), se vuelve a observar alzas en todas las regiones. En este escenario, la Pampeana (+7,7%), CABAPBA (+7,5%) y Cuyo (+7,2%) encabezan el ranking, todas por encima de la media nacional. Más atrás, y por debajo del total país, quedaron el NEA (+6,1%), la Patagonia (+5%) y cierra el NOA (+4,5%)

Ahora bien, cabe preguntarse, además, cómo se encuentra el volumen de venta contra un período no pandémico: a nivel nacional, las ventas de octubre 2021 logran posicionarse por encima del 2019 en un 2,0%; en ese marco, vemos que hay dos regiones que muestran resultados altamente positivos: el Cuyo (+15,4%) y el NEA (+12,3%). El NOA, por su parte, crece en menor ritmo (+2,6%), mientras que hay tres donde aún están por debajo (CABA-PBA, Pampeana y Patagonia).

Desempeño

por jurisdicciones

En la comparación interanual, todas las jurisdicciones del país mostraron incrementos, con resultados muy heterogéneos. La Rioja, Santiago del Estero y La Pampa conforman el podio de mayores incrementos, y junto a otras once provincias, crecen por encima de la media nacional. Por debajo de la misma, se ubican las otras diez jurisdicciones, con pisos en Buenos Aires y Formosa.

Por otra parte, la comparación mensual (frente a septiembre 2021), apenas una provincia tuvo retrocesos, Tierra del Fuego, con -0,1%.

Por su parte, el podio de mayores subas mensuales está ocupado por Entre Ríos (+14,8%), La Pampa (+9,9%) y Formosa (+9,5%).

Al igual que realizamos previamente para las regiones, es interesante observar que jurisdicciones tuvieron ventas en octubre 2021 superiores a igual mes, pero de 2019, de modo tal de poder comparar contra el período prepandémico.

Los datos muestran que dieciocho de las veinticuatro jurisdicciones tuvieron un octubre 2021 superior al de 2019, mientras que las restantes tuvieron ventas por debajo de ese período.

Las mayores subas se ven en Corrientes, Mendoza y Catamarca; mientras que los mayores descensos están en Tierra del Fuego, Santiago del Estero y Santa Cruz

Siguiendo con la comparación de rendimientos, un punto muy relevante a analizar es el desempeño de las ventas acumuladas de los primeros diez meses del año contra igual período del año anterior, que estuvo atravesado por pandemia, restricciones de circulación y alza de precios de los combustibles, entre otras.

Por supuesto que los impactos de marzo y abril, y en menor medida los de mayo (que tuvieron altos incrementos interanuales por muy baja base de comparación) empujan hacia arriba los rendimientos acumulados, pero también hay importantes brechas en ello. En ese marco, las veinticuatro jurisdicciones muestran alzas, que ven un techo en CABA (+40,2%, con rebote más tardío que otros distritos) y un piso en Formosa (+2,9%), provincia que recién en octubre pasó a terreno positivo.

