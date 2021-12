Rihanna, la heroína nacional de Barbados que se sobrepuso a la violencia

Compartir

Linkedin Print

Barbados fue colonia británica durante 55 años, pero ya no responden a la reina Isabel II. En septiembre de 2020, Sandra Mason (gobernadora general de Barbados) anunció que su país pronto iba a dejar de ser una monarquía constitucional para convertirse en república. Este año, finalmente esa transición se concretó. Había llegado el momento de dejar atrás su pasado de colonia británica, y era tiempo de ser libres. Como estandarte, la bandera, su libertad y una estrella pop: Rihanna.

Barbados es una pequeña isla del océano Atlántico en la que viven casi 300 mil habitantes. Para darse una idea de su tamaño basta saber que su límite se podría recorrer en automóvil y no se tardarían más de tres horas en total. Su economía actual está basada en el turismo, ya que tiene playas paradisíacas y una estructura hotelera importante, pero originalmente los ingresos de la isla provenían de las ganancias que daba la cosecha de caña de azúcar y la producción de ron, que sigue siendo su producto más exportado.

Los ingleses llegaron en 1620, después de un intento de colonización por parte de España, y se quedaron hasta ahora. Aunque desde 1966 Barbados logró independizarse, la conexión con Inglaterra seguía siendo estrecha. Más allá de lo evidente -los autos se conducen por la izquierda y el deporte nacional es el cricket- la jefa de estado de la isla seguía siendo la reina Isabel II (igual que en otros 15 países).

Esta floreciente etapa para Barbados quedó desdibujada con las pérdidas que tuvo después de atravesar la pandemia por el coronavirus debido a que el turismo se vio limitado durante casi dos años. Para acompañar el repunte, las autoridades incentivan una nueva visa laboral para extranjeros orientada a aquellos que puedan trabajar de forma remota. Suena tentadora la propuesta, pero no es tan fácil de conseguir: cuesta entre dos mil y tres mil euros, dura un año y hay que demostrar altísimos ingresos. La que no tiene que demostrar ingresos para quedarse en Barbados es Rihanna que, por supuesto, juega de local. Aunque está instalada en Londres.

Robyn Rihanna Fenty nació en Saint Michael, Barbados, el 20 de febrero de 1988 y aunque a los 16 años se independizó de sus padres, siempre vuelve a su tierra natal. La cantante con una carrera pausada en 2016, año en el que sacó su álbum Anti, se ha dedicado a otros negocios por fuera de la música. Con su línea de cosméticos y otros emprendimientos en los que también se incluye el diseño de modas, la barbadense ha logrado posicionarse como milmillonaria. La diferencia la ha hecho ejecutando una campaña inclusiva en la que sus perfumes son unisex y sus bases de maquillajes tienen varias decenas de paletas de colores para que nadie se quede afuera.

Rihanna es profeta en su tierra: la calle de la casa en la que nació pasó de Westbury New Road a llamarse Rihanna Drive y ha sido nombrada embajadora de Barbados desde 2018. Pero desde que la isla se ha convertido en un país, Rihanna obtuvo el estatus de Heroína Nacional. En un evento que compartió con el Príncipe Carlos, el pasado 30 de noviembre, la artista se mostró emocionada y agradecida. Por su parte, el hijo de Isabel II sorprendió al felicitar alegremente a la nueva república por la “emancipación, autogobierno e independencia”, sin dejar de mencionar “las espantosas atrocidades de la esclavitud” en las que su país tuvo bastante que ver.

Al igual que Barbados, Rihanna también guarda un pasado triste. Hija de una empleada administrativa, Mónica Braithwaite, y de un encargado de depósito, Ronald Fenty, la artista es la mayor de tres hermanos. Fuera de la sencillez de su infancia, el verdadero drama estuvo causado por su padre, alcohólico y adicto a las drogas. Fenty era violento con su esposa y cuando perdió su empleo todo se vino a pique. Así fue como el matrimonio se divorció cuando su hija mayor tenía 14 años. Por suerte ella ya llevaba tiempo de encontrar alegría y sosiego en la música.

Desde Madonna hasta Bob Marley, las influencias de Rihanna la fueron acercando al R&B. En el medio trabajó de lo que pudo y se inscribió en un programa submilitar del Cuerpo de Cadetes de Barbados. A los 15 años, Rihanna y dos compañeras del colegio formaron un trío con el que interpretaban versiones de las canciones de Destiny ‘s Child. A través de la mamá de una amiga pudieron llegar al productor discográfico Evan Rogers, que estaba de vacaciones en Barbados. Sin nombre y sin ensayar demasiado, el trío consiguió audicionar para Rogers que quedó fascinado con la performance de Rihanna. Sus compañeras quedaron de lado, y la artista viajó junto a su madre rumbo a Estados Unidos donde el productor la esperaba para trabajar en su primer disco.

Con 17 años ya tenía grabadas cuatro pistas y Rogers pudo contactar al rapero Jay Z, flamante director artístico de Def Jam Recordings. El primer contrato de su vida estaba en marcha y para 2005 su voz ya sonaba en todos lados. A los 21 años comenzó su relación con Chris Brown, otro rapero que se cruzó en su vida para hacérsela más difícil: la golpeó, todo se hizo público, se separaron y años después volvieron. El regreso no duró mucho y, denuncias mediante, ella decidió que lo había perdonado. También se animó a decir que perdonaba a su padre, quien no hace tanto la volvió a meter en líos contractuales con los que la artista no tenía nada que ver.

Hubo otros amores (en la actualidad está en pareja con ASAP Rocky), incursiones en el cine y la TV, hubo rumores y aclaraciones de todo tipo. Súper poderosa, heroína nacional, mega millonaria y exitosa. Rihanna avanza, y siempre vuelve a Barbados.

Compartir

Linkedin Print