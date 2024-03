Explican trabajo que la DPV lleva adelante por las crecidas del río Pilcomayo y el Bañado La Estrella

El ingeniero Javier Caffa, administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), detalló las acciones que ese organismo, en el marco de una acción conjunta de diferentes áreas del Gobierno de Formosa, viene realizando por las crecidas del río Pilcomayo y el Bañado La Estrella.

En ese sentido, indicó que en una tarea mancomunada del Gobierno de Formosa, “rápidamente, ante las crecidas por los últimos picos del río Pilcomayo, el gobernador Gildo Insfrán dispuso la conformación del Comité de Emergencia”.

Allí están el Ministerio de la Producción y Ambiente, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), la cartera de Desarrollo Humano, la Policía Provincial, el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP), la Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA), el Instituto PAIPPA y el CEDEVA.

Cada una de esas áreas tiene las instrucciones precisas de las acciones a desarrollar, de forma coordinada entre las mismas. En el caso específico de la DPV, se desplegaron equipos, tanto en la zona sur del Bañado La Estrella como en el sector norte, puntualizó el funcionario.

Indicó que “en el sur tenemos despliegue de maquinarias y personal en distintos frentes, empezando por La Rinconada, después en la zona de El Cañón, Quemado Nuevo, Fortín La Soledad y Punta del Agua”.

En dichos lugares se despliegan “equipos viales para reforzar todos los anillos de protección y los terraplenes de mitigación de crecidas”, al igual que “tractores con acoplado para colaborar en la asistencia a los pobladores y a los productores”, especificó.

Y también en la banda norte, empezando por la zona de Alto Alegre, La Esperanza, Río Muerto y Banderita, haciendo el mismo tipo de trabajo de “monitoreo de toda la zona, recrecimiento de los cordones de protección de estas localidades y la permanente presencia para detectar si hay desbordes, alguna fisura, pérdidas o filtraciones”, explicó.

De esta manera, “los equipos de Vialidad están presentes en todos estos lugares para tener una respuesta inmediata y tener esa presencia que tanto necesitan nuestros comprovincianos en esa zona de la provincia”, reforzó sobre cuál es el objetivo que se persigue, teniendo en cuenta la dinámica especial del Pilcomayo, que “más que río es un torrente” porque “aparte de agua arrastra gran cantidad de sedimentos y flotantes”.

Éstos, “en cada crecida de este río, se van depositando en distintos lugares, lo que hace que varíe toda la topografía, la geomorfología de la zona donde derrama el afluente”, profundizó.

“Es por eso que va sufriendo constantemente una variación de la topografía y hay que hacer todas estas verificaciones para decidir las obras y las acciones que se tienen que ejecutar en cada ciclo”, ahondó.

Acto seguido, ejemplificó que “tenemos que en el centro del Bañado hay una deposición de sedimentos de muchos años, entonces se forman dos corrientes de escurrimientos: una que va hacia el sur y otra al norte”.

Frente a dicha situación se debe hacer ese monitoreo o control a los fines de ir reforzando y construyendo cordones nuevos, “porque cambia el comportamiento del río”.

Y finalizó diciendo que “contamos con equipos satelitales que nos permiten hacer un relevamiento topográfico en poco tiempo y con la rapidez que se necesita en estos casos”, valorando de esa manera todo el equipamiento con el que cuenta la DPV.

Rodríguez

La acción fue desplegada en los parajes: El Cañón, El Chumuco, La Rosana, Fortín Soledad, La Esperanza, El Solitario, San Ramón, Río Muerto, Tres Pases, El Quebracho, Lindero, Tres Luces, Sesteadero, El Despunte y Los Cieneguitos.

Participaron de esta tarea conjunta el Ministerio de la Producción y Ambiente, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), el Ministerio de Desarrollo Humano, la Policía Provincial, el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP), la Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA), el Instituto PAIPPA y el CEDEVA.

El enfoque fue de asistencia: trasladando a los pobladores afectados por la crecida hacia zonas más altas, sin dejar de lado la faz productiva, con la entrega de rollos de pasto, semillas de algodón y botiquines sanitarios, para los paipperos que cuentan con rodeo menor.

En ese contexto, el ministro de la Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, subrayó que se trató de un abordaje integral del Gobierno provincial ante una situación “donde las crecidas del río Pilcomayo y los desbordes del Bañado La Estrella como consecuencia de las lluvias que se produjeron en la alta cuenca del Pilcomayo en Bolivia afectaron a los pobladores ubicados en las bandas sur y norte del Bañado”.

Recordó el funcionario que hace mucho tiempo el Gobierno ejecuta diversas obras, que se relacionan primero con el ingreso de agua al territorio argentino, a través del Proyecto Pantalón, el abastecimiento de reservorios de las plantas de agua potable a lo largo de la ruta nacional 86, y por el otro, las correderas asociadas al canal mismo y a las defensas sobre el Bañado.

“Se planificó una intervención ante esta situación de emergencia, con los Ministerios de Gobierno y de Planificación, la DPV, el diputado Aldo Ingolotti con un rol destacado en el vínculo con las comunidades y la situación hoy se ha modificado con respecto a la semana pasada, que no se sabía en qué medida iba a afectar esta creciente de las aguas del Pilcomayo y del Bañado” indicó.

Señaló que la situación tuvo una implicancia directa sobre comunidades como tanto originarias, como criollas, por lo que el Gobierno decidió el refuerzo de las barreras de contención y la asistencia a estas comunidades.

En el caso del MPyA, se dispusieron seis equipos de intervención que atendieron no solo la mudanza de las familias y sus pertenencias, sino también la asistencia en materia productiva hacia la ganadería bovina y caprina.

Avanzó en señalar que viendo que no hay previsibilidad de cómo sucederán los desbordes del Bañado La Estrella, es que se dispuso este esquema de contención para las familias.

“No solamente fue la asistencia para trasladar a las familias y sus pertenencias a zonas más altas donde no se produzcan estas crecidas, sino en materia productiva con rollos de pasto, semillas de algodón y botiquines sanitarios”, enfatizó.

El funcionario destacó que el Gobierno provincial se ocupó no sólo de garantizar dos aspectos fundamentales como la salud y la educación, sino también, a través del “modelo de producción con productores”, cuidando al paippero y su familia.